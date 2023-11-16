На момент аварии в автобусе находилось 55 человек.

В Индии произошло смертельное ДТП с автобусом. Он упал со склона и пролетел примерно 250 метров.

Как сообщает газета Hindustan Times, на момент аварии в автобусе находилось 55 человек. 38 пассажиров погибли, 17 – травмировались. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы.

Известно, что ДТП произошло в горной местности вблизи района Дода. Автобус съехал с дороги и перевернулся вниз по крутому склону.

Видео дня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что пострадавшие и семьи погибших в трагической аварии получат денежную компенсацию.

Аварии с автобусами: другие новости

В конце октября в Египте на пустынной дороге между Каиром и Александрией произошло ДТП с пассажирским автобусом. В той аварии погибли 32 пассажира. Еще 63 человека получили ранения.

Известно, что 53 пострадавших доставили в больницу однодневной хирургии. Семь человек перевели в центральную больницу. Еще трое травмированных получили первую помощь на месте инцидента.

В итальянском Местре (Венеция) автобус упал с эстакады и пролетел несколько десятков метров. В результате инцидента погиб 21 человек. Среди жертв девять граждан Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: