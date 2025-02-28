Никто из очевидцев не вступился за супругов, которые ехали с внуком.

В Праге водитель трамвая выгнал из вагона украинцев с маленьким ребенком из-за того, что малыш якобы испачкал сиденье. Как пишет чешское издание iDNES.cz, инцидент произошел на остановке Отакарова в районе Нусли.

"Водитель трамвая агрессивно высадил из трамвая мужчину и женщину с ребенком, которые разговаривали на украинском. Он оправдывал это тем, что они испачкали трамвай. Иностранцы не хотели покидать свои места, после чего водитель напал на мужчину", - говорится в публикации.

На видео, которое обнародовали в социальных сетях очевидцы, видно, как мужчина, который сидит на пассажирском месте, держит на руках малыша, рядом с ними стоит женщина с коляской. Водитель громко кричит, замахивается и, похоже, бьет украинца, который держит ребенка. Испуганный малыш расплакался, но водитель не обращает на это внимание и продолжает ругаться.

"Водитель кричал: "Тишина...! У вас нет права находиться здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Выходите! Убирайся!". Затем он повернулся к остальным пассажирам: "Поблагодарите этого господина. Мы никуда не поедем", - описали журналисты происходящее.

Они также объясняют, что водитель обвинил украинцев в том, что они загрязняют трамвай. В результате люди с плачущим ребенком покинули салон. При этом никто из других пассажиров не вмешался в ситуацию.

Как выяснилось позже, вместе с ребенком ехали его бабушка и дедушка, а причиной конфликта стало то, что ребенок стоял на сиденье в обуви.

По данным iDNES.cz, позже отец ребенка прокомментировал видео. "Мои родители везли ребенка домой, и водителю не понравилось, что он стоял на сиденье, и смотрел в окно. Хотя отец показал, что обувь чистая, и сразу взял ребенка на руки".

Пражская городская транспортная компания (DPP) уже проинформирована о том, что произошло, и утверждает, что ведет соответствующую "активную работу". В социальной сети X компания опубликовала пост, в котором просит прощения и выразила возмущение действиям своего сотрудника.

"Мы хотим разорвать с ним трудовые отношения", - заявила представитель DPP Анета Ржехкова.

На инцидент уже отреагировал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

"Я точно не знаю, что предшествовало этому конфликту. Но что бы ни стало его причиной, агрессия со стороны водителя - не решение, особенно в присутствии маленького ребенка, не говоря уже об аргументах, основанных на национальности", - написал он в сети Х.

По его словам, событие, вероятно, будет расследовать полиция. При этом чиновник добавил, что обеспокоен равнодушием других пассажиров.

"Однако меня беспокоит еще один момент. Хорошо, что мы имеем запись конфликта. Жаль только, что на ней не видно, чтобы кто-то из пассажиров вступился за пострадавшего мужчину и ребенка. Понимаю, что инстинктивно мы все стараемся избегать таких ситуаций. Но если вы окажетесь в подобной обстановке и не хотите или не можете вмешаться лично, пожалуйста, звоните на бесплатную экстренную линию полиции Чешской Республики 158", - подчеркнул Ракушан.

Мэр Праги Богуслав Свобода заявил, что шокирован произошедшим.

"Видеть, как сотрудник транспортной компании выбрасывает пассажира из машины с ксенофобскими высказываниями, а затем нападает на него физически, само по себе шокирует. Но тот факт, что даже маленький ребенок наблюдает эту агрессию - как словесную, так и физическую - непростая", - подчеркнул мэр.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, похожий инцидент произошел в январе в Британии. Там полиция аэропорта Манчестера арестовала 50-летнюю женщину, которая вела себя агрессивно и неадекватно во время полета выкрикивала расистские оскорбления в адрес других путешественников, в частности украинцев.

Также мы рассказывали, как в Варшаве водитель сбил на переходе 14-летнего украинца и скрылся. К сожалению, подросток не выжил.

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