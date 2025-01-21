Участниками инцидента оказались подростки от 12 до 16 лет.

Полиция расследует факт издевательства и вымогательства денег у 12-летней девочки из Белой Церкви Киевской области. Сейчас установлены личности семерых участников ужасного инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Правоохранители установили семь участников данного события в возрасте от 12 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик", - отметили в сообщении.

Также этот парень психологически давил на девочку и требовал у нее деньги в размере 15 тысяч гривен.

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"20 января следователями под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полиция Киевщины переквалифицировали действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в полиции.

Парню грозит до 12 лет лишения свободы. Другим участникам грозит до шести лет тюрьмы.

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