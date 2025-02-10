Друг потерпевшего, ТЦК и полиция изложили собственные взгляды на этот инцедент.

Мобилизация в Украине продолжается. В Житомирской области с мобилизованным мужчиной случился инцидент, вызвавший громкий скандал в украинском медиапространстве.

Накануне пользователь Фейсбука по имени Владислав Кононов сообщил, что его друг Степан Бильченко был мобилизован во Львове якобы вопреки наличию у него законной отсрочки. В частности Кононов утверждает, что Бильченко "является работником Львовского национального университета имени Ивана Франко, где не один год работал старшим лаборантом Учебной Лаборатории ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные". Также вторым основанием для отсрочки Кононов указывает тот факт, что Бильченко в свое время "проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы".

Однако на самом факте мобилизации история, к сожалению, не закончилась.

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"Степан, оказался очень быстро под Киевом, как сложилась ситуация до конца не известно, но после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы человек и вызвал скорую. В больнице врачи диагностировали, "Отек мозга, перелом (основания) черепа, и геммотому". До конца еще не известно точно. Степан находится сейчас в критически тяжелом состоянии!" - написал Кононов.

В заметке Кононова нет прямых обвинений в чей-либо адрес, но содержится призыв о "привлечении виновных к ответственности", потому что "мы не Россия".

Сообщение Кононова вызвало эмоциональную реакцию в украинских соцсетях. Поэтому во Львовском областном ТЦК и СП изложили свою версию того, как мобилизовали Степана Бильченко. Там в частности заявили, что во время проверки документов выяснилось, что мужчина не состоял на воинском учете ни в одном из ТЦК.

"Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и в течение длительного времени игнорировал свой долг гражданина Украины", - говорят во Львовском ТЦК.

Поэтому Степана Бильченко доставили в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК во Львове, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

"Никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил", - отметили во Львовском ТЦК и добавили, что официального права на отсрочку, как работник образовательной отрасли, он не имел, потому что был лаборантом, а не научно-педагогическим работником. Также во Львовском ТЦК отметили, что закон об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется.

По данным Львовского ТЦК, 6 февраля Бильченко доставили в воинскую часть для прохождения базовой общевойсковой подготовки. Как именно он получил свои травмы и почему оказался на обочине дороги в бессознательном состоянии, в ТЦК не сказали, но заверили, что никаких противоправных действий к мужчине работники ТЦК не применяли

Между тем в Житомирской области, где нашли без сознания Степана Бильченко, полиция обнародовала первые данные расследования.

"Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на показания других военнослужащих, в полиции говорят, что Бильченко исчез во время перемещения новобранцев из воинской части в тренировочный центр.

"Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время побега, вероятно, и получил указанные повреждения", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас житомирские следователи устанавливают все обстоятельства происшествия по делу, которое предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Другие инциденты, связанные с мобилизацией

Как писал УНИАН, на днях в Черновцах во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина, который был в розыске за уклонение от мобилизации. В полиции утверждают, что 32-летний местный житель внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на усилия врачей, реанимировать его не смогли.

Также мы рассказывали о серии взрывов в помещениях ТЦК в разных регионах Украины. Правоохранители считают, что взрывы устроили российские спецслужбы через завербованных агентов.

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