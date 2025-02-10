По решению суда, супруги должны провести в тюрьме остаток своей жизни.

В Германии земельный суд Мангейма огласил приговор по делу убийства двух украинок и похищения ребенка одной из них в марте 2024 года. 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа приговорили к пожизненному заключению, пишет DW.

Речь идет о том, что супруги хотели выдать ребенка одной из жертв за собственного, поэтому суд установил особую тяжесть их вины. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы для осужденных после 15 лет в тюрьме практически невозможно. Однако на решение суда еще можно подать апелляцию.

По версии прокуратуры, которую приводит издание, 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту супруги убили, чтобы забрать ребенка последней. Злоумышленники подложили жертвам в пищу психотропные вещества во время ужина в ресторане, куда супруги пригласили жертв под предлогом празднования дня рождения.

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Тело 51-летней украинки через две недели нашли на берегу озера возле города Хокенхайм, а несколькими днями ранее на берегу Рейна полиция нашла тело ее дочери с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что украинки жили в центре для беженцев, куда переехали, спасаясь от войны. 44-летняя женщина наладила контакты с младшей украинкой, вступив в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, когда та искала переводчика для будущего рождения дочери, рассказали в прокуратуре.

На момент убийства матери и бабушки девочке было всего пять недель. Мотивом преступления, как считает следствие, стало стремление пары иметь ребенка.

Злоумышленница, как говорится в публикации, свободно владеет русским и является дочерью россиянки и русского немца. Она родилась в Казахстане и приехала в Германию в 15 лет.

Как сообщает издание со ссылкой на данные следствия, уже после рождения ребенка под предлогом помощи она получила без ее ведома свидетельство о рождении под другим именем, под которым супруги и планировали воспитывать девочку после убийства ее матери.

Убийство беженок в Германии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в марте 2024 года в Германии жестоко убили 27-летнюю Маргариту Р. родом из Харькова (Украина), которая приехала туда с матерью из Словакии и жила в приюте для беженцев в Мангейме. Впоследствии нашли убитой и ее мать.

В январе 2025 года во время судебного процесса супруги признались в убийстве украинских беженок. Злоумышленники рассказали, что хотели похитить новорожденного ребенка украинки. 7 января адвокаты обвиняемых зачитали их признания, в которых также было выражено раскаяние.

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