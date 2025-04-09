Правоохранители говорят, что не понимают, откуда у народного избранника столько криптовалюты.

На фоне громкого скандала с земельной коррупцией в столице правоохранители провели обыски у сопредседателя фракции "Удар" в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца. Об этом сообщает издание LB.ua.

По словам самого депутата, следственные действия проводили "без всякого правового обоснования, без объяснений, без решения суда".

"Расцениваю это как попытку запугивания меня властью за мою политическую позицию и в частности за то, что называю коррупционеров и воров от власти - коррупционерами и ворами", - сказал Белоцерковец.

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На запрос журналистов Государственное бюро расследований сообщило, что обыски проводились по месту жительства депутата во вторник, 8 апреля. Следователи ГБР пытаются выяснить, откуда в собственности депутата появилась крупная сумма в криптовалюте - а именно эквивалент 30 млн долл.

Правоохранители подчеркнули, что обыски у депутата Белоцерковца не связаны с другими громкими расследованиями в отношении должностных лиц городской власти Киева. Это отдельное дело, которое касается исключительно этого депутата, говорят в ГБР.

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Как писал УНИАН, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого уже несколько лет не могут отправить за решетку по громкому коррупционному делу, вдруг ушел добровольцем в ВСУ. Это произошло буквально за несколько судебных заседаний до того, как ему должны были бы объявить приговор.

Также мы рассказывали, что на фоне земельного скандала в столице Киевсовет проголосовал за отставку заместителя городского головы Владимира Бондаренко. Впрочем он до сих пор остается депутатом Киевсовета и написал заявление о вхождении во фракцию "УДАР Виталия Кличко".

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