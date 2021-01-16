CEO WePlay Esports Олег Гуменюк: У Украины есть все шансы стать страной первого уровня в киберспортивной индустрии

Несмотря на кризис и пандемию, в Украине есть сфера бизнеса, которая продолжает процветать – это киберспорт. О создании файтинговой лиги с Александром Усиком, строительстве новых арен в Киеве и Лос-Анджелесе, а также сколько геймеров следят за матчами, в интервью УНИАН рассказал CEO киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports Олег Гуменюк.

Расскажите, чем, помимо организации и проведения турниров, занимается медиахолдинг WePlay Esports?

Как медиахолдинг мы стремимся развивать киберспортивную экосистему под единым брендом WePlay Esports и уже предприняли ряд важных шагов в этом направлении. Так, мы разрабатываем собственные киберспортивные продукты и сервисы. Например, мобильное приложение для файтингов – WePlay! Compete, где любой желающий может участвовать в турнирах по Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 7 и другим дисциплинам. Мы запускаем платформу Esports Transfers, которая оценивает стоимость трансфера того или иного киберспортсмена.

Еще мы инвестируем в игровую и развлекательную индустрию. Первой инвестицией компании в этом направлении стала онлайн-платформа Organization.GG.

Также мы строим киберспортивные арены. На WePlay Esports Arena Kyiv в Киеве на ВДНХ уже провели первый турнир по файтинговой игре Mortal Kombat 11 – WePlay Dragon Temple. На финальном этапе строительства находится арена в Лос-Анджелесе, в планах – арены на других континентах.

В дальнейшем планируем развивать образовательное направление и уже ведем переговоры о сотрудничестве между WePlay Esports и крупными образовательными организациями, колледжами и университетами Украины.

Сколько лет занял путь от турнирного оператора до медиахолдинга?

Все началось в 2018 году во время перезапуска компании. С 2018 года мы провели 19 международных соревнований. Это 18 турниров с общим призовым фондом более 1,5 млн долларов, а также благотворительный онлайн-марафон WeSave! Charity Play, направленный на борьбу с коронавирусом.

В чем состоит заработок медиахолдинга? Это продажа прав на трансляции? Спонсоры?

Наша аудитория, в большинстве своем, – это мужчины 18-35 лет, которые интересуются компьютерными играми и соревновательной частью индустрии. Это самая интересная для рекламодателей аудитория: она продвинута и платежеспособна.

Фактически мы продаем проявления в эфире. Это может быть продакт-плейсмент в самой игре, брендирование локации турнира, рекламный ролик в перерыве между матчами и так далее. Мы интегрируем спонсоров в наши турниры креативно, но ненавязчиво, не отвлекая зрителей от игрового процесса. Вот несколько кейсов в 2020 году:

Мы интегрировали Pepsi на WePlay! Bukovel Minor с помощью SFM-роликов, которые показывали в перерывах между матчами, – видеоклипов, в которых персонажи игры взаимодействуют с брендом. Мы нарисовали серию видео, в которых персонажи Dota 2 танцуют с банками Pepsi.

Еще, к примеру, для McDonald’s разработали серию SFM-роликов, которые были показаны в рамках турниров WePlay! Reshuffle Madness, WePlay! Bukovel Minor, WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon. В Dota 2 есть персонаж – курьер в виде ослика: он доставляет героям мечи, зелья и другие игровые артефакты. В наших видео ослик доставляет персонажам еду из McDonald’s, преодолевая в пути различные испытания.

Помимо спонсорских проявлений, мы также продаем медиаправа. Партнеры, которые приобрели права на трансляцию, продают рекламу самостоятельно. От нас они получают качественный видеопоток.

В начале прошлого года прошел WePlay! Bukovel Minor 2020. Почему его решили проводить именно в Карпатах?

Мы не просто так выбрали Буковель. Это колоритное место с захватывающим видом на горы. Мы хотели объединить красочность игры и локации, и у нас получилось порадовать зрителей киберспортивным турниром на фоне украинских пейзажей.

Как проходила организация турнира в Буковеле

Весной 2020-го вы проводили WeSave! Charity Play. Сколько удалось собрать средств на благотворительность, и куда потом были направлены эти деньги?

На онлайн-марафоне нам удалось собрать 188879 долларов. Собранные средства поровну разделили между организациями CEPI и GlobalGiving, которые помогали медикам и финансировали разработку вакцины против COVID-19. WeSave! Charity Play стал первой благотворительной инициативой медиахолдинга, и мы рады, что она оказалась удачной.

В декабре состоялся WePlay Dragon Temple – турнир по MortalKombat 11. Насколько успешным вы его считаете? Сколько людей посмотрело матчи?

WePlay Dragon Temple стал для нас особенным: первый офлайн-турнир после локдауна, первый турнир на WePlay Esports Arena Kyiv, первый турнир WePlay Esports по файтинговой игре.

Всего турнир собрал 163401 час просмотра, а на пике трансляции было зафиксировано 10718 зрителей. Мы довольны результатами и очень рады, что наконец-то появилась возможность провести LAN-турнир, пускай и в антикоронавирусном формате, но все-таки офлайн.

Насколько сложно было организовать этот турнир? Как проходил отбор участников? Нужно ли было им сдавать тесты на COVID-19?

Основная сложность в организации турнира была связана с карантинными ограничениями. Мы хотели провести офлайн-ивент и понимали важность соблюдения мер предосторожности.

Мы разработали ряд правил, которых придерживались во время мероприятия:

Формат «без зрителей». На локации были только игроки, сотрудники WePlay Esports, чье присутствие было необходимо, и ограниченное количество представителей медиа.

ПЦР- и экспресс-тестирование. Сотрудники и участники турнира были протестированы методом ПЦР за 72 часа до старта мероприятия. Приглашенные представители медиа могли попасть на локацию только после предъявления отрицательного ПЦР-теста. Также мы обеспечили возможность экспресс-тестирования на локации.

Температурный скрининг, использование средств индивидуальной защиты и санитайзеров.

Что касается отбора игроков, турнир проходил в формате invitational, то есть мы сами приглашали участников. В турнире приняли участие 14 киберспортсменов из США, Великобритании, Канады, Бахрейна, Бразилии, Италии, Украины, Азербайджана и России.

Как долго строили эти шикарные декорации для турнира? Сколько на них пришлось потратить средств?

Количество оборудования, декораций, tech-решений, которые мы применили для этого турнира, сделали его грандиозным ивентом. Мы не можем разглашать суммы, однако знаем, что зрителям понравился внешний вид локации, талантов и атрибутов турнира.

На WePlay Dragon Temple медиахолдинг WePlay Esports вместе с Александром Усиком объявили о создании файтинговой лиги. Какие у вас планы по поводу этой лиги? Есть ли в Украине перспективные киберспортсмены в этом направлении?

WePlay Esports объявил не только о запуске лиги, но также о создании отдельной компании, которая входит в структуру медиахолдинга и специализируется на организации и проведении файтинг-турниров высшего уровня под эгидой новой WePlay Ultimate Fighting League (WUFL).

Александр Усик презентует WePlay Ultimate Fighting League

В рамках WUFL мы будем развивать файтинг. Это направление только набирает популярность в Украине.

Среди перспективных украинских киберспортсменов хочется выделить Александра «Hadoken» Марченко, который участвовал в WePlay Dragon Temple. Его первый соревновательный выход состоялся в 2019 году на онлайн-ивенте Mortal Kombat X: MK11 Copy Tournament Give Away. Уверен, в дальнейшем Александр добьется признания как украинский киберспортсмен-файтер.

Александр Усик – это больше PR-ход или мы будем видеть его и на других турнирах WePlay Ultimate Fighting League?

Участие Александра Усика – совершенно не PR-ход. Он является сооснователем компании вместе с Юрой Лазебниковым и Олегом Кротом и будет участвовать в деятельности организации.

Александр разбирается в том, как должны выглядеть профессиональные бои, знает, как заинтересовать аудиторию. Поэтому и мы, и Александр приложили максимум усилий, чтобы WePlay Dragon Temple понравился фанатам файтингов, и продолжим вместе развивать наш совместный продукт – WePlay Ultimate Fighting League. Уверен, мы всех удивим!

Не переживаете из-за того, что в СНГ и конкретно в Украине среди киберспортивных дисциплин большей популярностью пользуются Dota 2 и CS:GO, а не Mortal Kombat и Overwatch, к примеру?

Мы не ограничиваем свою деятельность проведением турниров по какой-то одной игре. В наших планах проводить турниры по различным направлениям на регулярной основе.

Уверен, что файтинги популярны в СНГ. Но, разумеется, на данном этапе они менее популярны, чем классические киберспортивные дисциплины.

Дальнейшие турниры WePlay Ultimate Fighting League будут проводиться только по Mortal Kombat или будут Tekken и другие файтинги?

Мы определенно не будем ограничиваться только Mortal Kombat 11. Это просто был наш первый инструмент для эксперимента в файтингах.

Так как файтинг-направление еще не знакомая нам территория, мы решили провести первый турнир именно по MK11, ведь с этим файтингом знакомы практически все. Но в дальнейшем безусловно будем проводить турниры и по другим дисциплинам. Среди них Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 7, Street Fighter V.

Из чего формируется призовой фонд WePlay Ultimate Fighting League?

Призовой фонд турниров WUFL формирует медиахолдинг WePlay Esports как организатор лиги.

Как коронавирус повлиял на вашу деятельность? Насколько плохо, что во время турниров на вашей арене нет зрителей?

Отсутствие зрителей на WePlay Dragon Temple было вынужденной мерой для предотвращения распространения COVID-19. Разумеется, нам хотелось бы пригласить всех фанатов киберспортивных турниров и WePlay Esports на нашу арену. И мы сделаем это, когда ситуация в мире нормализуется.

В целом, 2020 год стал довольно удачным для медиахолдинга, несмотря на кризис. WePlay Esports смог быстро адаптироваться к современным реалиям и предложить своим зрителям то, что они любят, в обновленном формате – онлайн. Поэтому мы не только избежали кризиса, но и преуспели.

К концу лета 2020 года мы сгенерировали 3700 часов уникального контента, что вдвое больше, чем за весь 2019 год.

Какие у вас планы на 2021 год? Каких стоит ждать турниров и по каким дисциплинам?

В 2021 году мы планируем не снижать темп. WePlay Esports будет развивать собственную экосистему, которая позволит людям участвовать в турнирах и выходить на профессиональную сцену.

Мы продолжим проводить турниры по привычным нам Dota 2, CS:GO и развивать файтинг-направление. Советую приготовиться – будет интересно!

Насколько, на ваш взгляд, перспективен киберспорт в Украине?

У нас есть все шансы стать страной tier-1 в киберспортивной индустрии. Много талантливых киберспортсменов и представителей индустрии в целом – из Украины. Если мы продолжим популяризировать киберспорт среди населения, уверен, что через пять лет наша страна будет ассоциироваться с качественным киберспортом во всех возможных форматах: турниры, сервисы, продукты, специалисты и сами игроки.

Как вы относитесь к созданию UPEA – украинской профессиональной киберспортивной ассоциации?

Это положительно влияет на развитие киберспорта в Украине. Мы разделяем цели UPEA и поддерживаем глобальную миссию организации – популяризировать киберспорт в Украине. Управляющие партнеры WePlay Esports Олег Крот и Юрий Лазебников являются членами правления UPEA.

Уверен, объединение усилий всех, кто любит киберспорт и делает все возможное для его развития, ускорит процесс масштабирования индустрии.

Сергей Коршунов

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