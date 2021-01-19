Киллер, расследующий преступления. Обзор Hitman 3

Продолжение знаменитой франшизы стелс-экшенов о приключениях Агента 47, на первый взгляд, выглядит, как типичный наследник предыдущих частей. Но все же новая игра сумела нас удивить. Как именно — читайте в свежей рецензии на Hitman 3.

В 2016 году датская студия IO Interactive представила обновленную концепцию Hitman. Перезапуск больше всего запомнился локациями-песочницами, вариативным убийством целей и эпизодичной структурой, от которой позже решили отказаться. Сиквел, вышедший спустя два года, был создан по тем же принципам и отметился лишь незначительными нововведениями. IO Interactive явно не хотела менять намеченную концепцию, поэтому все примерно понимали, чего ожидать от третьей части.

Ее позиционировали, как лучшую игру перезапущенной франшизы. До релиза разработчики рассказывали о серьезном тоне повествования Hitman 3 и самых красивых локациях в серии. Впрочем, IO Interactive далеко не первая, кто громогласно хвалит свой проект до релиза. А вот оправдались ли ее заявления хотя бы наполовину? Это мы и собрались выяснить в сегодняшнем обзоре. Редакция УНИАН уже прошла Hitman 3 и готова детально рассказать, какой получилась игра.

Секретная секретность

В третьей части продолжается история, которую IO Interactive начала рассказывать еще в перезапуске Hitman. Агент 47 и его координатор Диана Бернвуд объединились с Лукасом Греем, так же известным как Теневой клиент, чтобы уничтожить «Провиденс». Эта организация включает ведущих политиков и бизнесменов из разных стран, которые, по сути, контролируют мировой порядок. За годы успешной деятельности ее члены обрели безграничную власть, вот только раньше у них не было такого врага, как 47-й.

Описанному противостоянию и посвящен весь сюжет Hitman 3. Он подается в духе шпионских игр с большими ставками, где на кону возможность контролировать весь мир. Агент 47 старается устранить руководителей «Провиденса», а те в свою очередь — любыми способами помешать знаменитому киллеру. В ход идут как силовые, так и манипулятивные средства.

Наблюдать за историей с налетом шпионажа в целом интересно, ведь разработчики по-прежнему детально рассказывают обо всех целях и задачах протагониста. И хотя большая часть событий все так же раскрывается через ролики между миссиями, на самих заданиях сюжет тоже понемногу двигается вперед, а не стоит мертвым грузом как в двух предыдущих частях. Жаль только, что заставки слабо срежиссированы — сразу ощущается недостаток бюджета. Сгладить эту проблему попытались за счет неожиданных поворотов в сюжете, но получилось так себе. История как-то слишком стремительно меняет вектор развития, из-за чего отдельные события подаются скомкано, а некоторые решения персонажей выглядят противоестественными. Описанные минусы ощущаются на протяжении всей кампании, и они, безусловно, имеют значение, но полностью удовольствия от наблюдения за сюжетом не лишают.

Лишь бы не сломать

Как уже говорилось выше, после хорошо принятого перезапуска 2016 года IO Interactive очень неохотно идет на эксперименты в новых частях Hitman. А что касается базового геймдизайна, то он и вовсе кочует между играми франшизы. В этом плане свежий проект датской студии не стал исключением. Уже после первого часа в Hitman 3 понимаешь: революционных идей здесь не найдешь. Третья часть тоже включает шесть локаций-песочниц, на которых нужно убивать цели и иногда совершать дополнительные действия, например, воровать данные или устраивать диверсию.

Агент 47 может выполнить поставленную задачу разными способами. И если захочется вооружиться несколькими пушками и попытаться прорваться к своим жертвам напролом, то никто не запретит этого сделать. С другой стороны, шутерная механика в Hitman 3 никак не изменилась по сравнению с предыдущими частями. Оружие во время стрельбы ощущается слабо, а звуковые эффекты не удается назвать реалистичными при всем желании. Искусственный интеллект, несмотря на обещания, не улучшили — враги так и остались пушечным мясом, и от них легко убежать, чтобы скрыться и переждать тревогу. Благо противники неплохо реагируют на попадания, что хоть немного исправляет ситуацию.

Впрочем, Hitman никогда не позиционировалась шутером. Основные механики в серии всегда были связаны с социальным стелсом. Здесь уже есть хоть какие-то изменения на базовом уровне. Первое — появление камеры, которая позволяет сканировать окружение и открывать электронные замки. Второе — возросшее количество предметов, используемых главным героем. Большинство из них можно только запускать во врагов, чтобы убивать их или вырубать. Многие наверняка захотят посмотреть, как Агент 47 мастерски бросает мыло или банан в противников. В остальном социальный стелс такой же, как и прежде: протагонист должен искать маскировку, следить за «стражами», которые узнают его даже в чужом костюме, использовать места, где можно спрятаться и скрыть тела, отвлекать внимание, сливаться с окружением и так далее.

Самое важное улучшение

Наверняка предыдущие несколько абзацев вогнали в уныние даже фанатов Hitman. Что же, давайте тогда исправлять ситуацию. В плане базового геймдизайна «тройка» действительно наследует две предыдущие части, однако в деталях она сильно отличается. Это становится особенно заметно, когда изучаешь возможности — специальные сценарии, которые позволяют подстроить убийство жертвы каким-то оригинальным способом. Они выбираются в меню, после чего на карте появляется стартовый маркер. Игрок следует к нему, получает сведения от человека по ту сторону провода — в Hitman 3 это не только Диана — и выполняет первую задачу. Затем появляется вторая, третья и в конечном итоге жертва умирает при уникальных обстоятельствах.

Ранее в Hitman возможности состояли из нескольких шагов: подслушай, укради взрывчатку, установи ее и наблюдай за результатом. Из-за этого ставка делалась на количество таких небольших сценариев. На каждой миссии их было от пяти до восьми, но в Hitman 3 к реализации возможностей подошли иначе.

Свежая игра предоставляет только три сценария на задании, однако их масштабы и качество выросли. Как же я был удивлен, когда в поместье Дартмур перевоплотился в сыщика и стал участником детективного расследования с допросом подозреваемых и осмотром локации. Маркеры в этот момент пропали, так что пришлось полагаться только на собственную внимательность. Похожих проработанных сценариев мне сильно не хватало в предыдущих частях, а в «тройке» они есть почти на каждой локации. Хотите еще примеров? Пожалуйста. В аргентинской провинции Мендоса можно поучаствовать в экскурсии на винном заводе и перевоплотиться в сомелье. А в китайском городе Чунцине есть вариант испытать свои снайперские способности.

И так сойдет

Каждый сценарий теперь ощущается более комплексным, а часть из них мотивируют заниматься исследованиями. И все же, скрытых возможностей, которые бы не обозначались в меню, в третьей части тоже не реализовали. В двух предыдущих играх серии Hitman мне хотелось, чтобы на локациях присутствовали запрятанные сценарии. Пускай бы к ним подводили через окружение, записки и диалоги, а не маркеры. В Hitman 3 присутствует потенциал для их реализации, ведь в отдельных миссиях в один момент приходится действовать на ограниченной части локации. Вот там такие возможности и следовало добавить. Их поиски могли бы доставить игрокам дополнительное удовольствие, но увы.

Вообще, по части неиспользованного потенциала Hitman 3 не отстает от предшественников. Здесь тоже нельзя красть важные предметы у NPC, хотя такой специалист как 47-й должен обладать навыками карманного вора. Еще хотелось бы увидеть механику отвлечения через диалоги. Например, переодеваешься уборщиком на кухне, подходишь к помощнику повара и говоришь, что его звал начальник. Появляется свободное пространство для маневров, но только на ограниченное время. Когда обнаружится обман, повар должен вызвать охрану для поисков самозванца, то есть Агента 47 в чужой форме.

Шикарное турне

А вот где разработчики точно не сплоховали, так это в создании локаций. Почти все они получились огромными и таят в себе кучу секретов. Кроме того, каждый уровень задает уникальное настроение. При исследовании Бурдж-Халифа в Дубае ощущается блеск богатой жизни, Чунцин, словно прибыл из киберпанкового будущего, а Мендоса пленяет латиноамериканским гостеприимством. Тем временем Дартмур лично для меня стал чуть более мрачной версией фильма Knives Out благодаря проведенному детективному расследованию.

После прохождения Hitman 3 ощущаешь, сколько сил IO Interactive вложила в реализацию каждой локации, и как сильно разработчики хотели сделать их уникальными. Пример тому — третий уровень в Берлине, где нет возможностей. Во время миссии придется бродить по местности, искать цели и придумывать, как их подловить. Лазейки, кстати, порой слишком очевидны, но в большинстве случаев их нужно внимательно высматривать.

И трассировка не нужна

В графическом плане Hitman 3 — это всецело проект поколения PS4 и Xbox One. Игра в целом выглядит неплохо за счет стилистического контраста между локациями, и в ней есть прекрасные отражения, которые, скорее всего, создавались вручную. Однако существуют в проекте и весомые проблемы, особенно в плане устаревших анимаций и слабо нарисованной лицевой мимики. Персонажи почти не передают эмоций, и если Агенту 47 это простительно из-за его биографии, то остальным — нет.

Зато в техническом плане Hitman 3 работает почти безупречно. Редакция УНИАН получила в свое распоряжение ПК-версию, и с ней возникли лишь две проблемы. В пятой миссии сломались маркеры возможности, но это случилось на последнем этапе, так что никаких сложностей с прохождением не возникло.

А вот подсоединения к серверу, прерывающие игровой процесс, надоедают. Они еще и заставку способны отключить, из-за чего ее приходится пересматривать сначала.

Резюме

Hitman 3 — безусловно, неплохое продолжение и одновременно завершение перезапущенной серии. Игра получила несколько важных изменений, которые выделяют ее на фоне предыдущих частей. Они же позволяют получить уникальные ощущения от прохождения «тройки», несмотря на знакомый геймдизайнерский фундамент. И все же, отдельные важные моменты IO Interactive не исправила, а напрашивающиеся новшества — не добавила. Кампания Hitman 3 проходится за 8-10 часов на среднем уровне сложности, после чего остается осваивать другие сценарии на локациях и завершать испытания. Фанатам серии, которых увлекает этот процесс, я смело рекомендую новую игру к покупке. Остальным же лучше сначала опробовать предыдущие части и сформировать свое отношение к серии. Если они понравятся, то третья — и подавно.

Оценка УНИАН: 7,5/10

Назар Степорук

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