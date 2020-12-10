10 интересных фактов про персонажа Киану Ривза в Cyberpunk 2077

Джонни Сильверхенд — культовый музыкант, анархист и главный противник корпораций. Он появится в Cyberpunk 2077, и его роль исполнит сам Киану Ривз. Мы решили собрать десять самых интересных фактов про одного из ключевых персонажей игры.

Игроки всегда с трепетом следили за разработкой Cyberpunk 2077, ведь это новый проект CD Projekt RED — знаменитой польской студии, подарившей миру The Witcher 3: Wild Hunt. Но после Е3 2019 хайп вокруг игры поднялся до запредельного уровня, а миллионы пользователей по всему миру начали ждать ее релиза с огнем в глазах. Причина этого уже давно известна: зрелищный трейлер с Киану Ривзом и последующее появление актера на сцене выставки. Он стал исполнителем роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077, причем речь не только про озвучку. Киану также подарил персонажу свою внешность и поучаствовал в захвате движений.

Трейлер Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

Появление знаменитого актера в новом творении CD Projekt RED — это, безусловно, прекрасно. Исполнитель ролей Джона Уика и Нео профессионал своего дела, но у людей, незнакомых с настольной игрой Cyberpunk 2020, здесь возникает резонный вопрос: кто такой Сильверхенд? CDPR часто говорит, что ему отведена важная роль в сюжете и, вообще, этот парень — культовая личность во вселенной игры. Нам в УНИАН тоже захотелось узнать больше о персонаже Киану Ривза. Мы углубились в историю Cyberpunk и смогли собрать 10 интересных фактов о Джонни Сильверхенде.

1. Военное прошлое

Настоящее имя Джонни Сильверхенда — Роберт Джон Линдер. Он родился 16 ноября 1988 года, но о детстве героя ничего не известно. В молодом возрасте персонаж вступил в армию США и стал участником Второй центральноамериканской войны. Именно этот конфликт заставил Джонни пересмотреть свои взгляды на жизнь. Герой не только потерял руку во время боевых действий, но и разочаровался в коррумпированной власти, которая шлет людей на смерть ради собственной выгоды. В итоге Роберт Джон Линдер стал дезертиром, вернулся в родной Найт-Сити и взял себе новое имя — Джонни Сильверхенд.

2. «Самураи»

В родном Найт-Сити Джонни превратился в рокера и основал группу «Самураи» (Samurai). С помощью музыки герой призывал простых людей бороться против корпораций и властей, действия которых всячески осуждал. Благодаря смелым и даже революционным трекам популярность Сильверхенда и его коллектива росла. Персонаж превратился в настоящую легенду и при жизни обрел культовый статус. Члены «Самураев», кстати, были почти семьей и всячески помогали друг другу в личных проблемах. Композиции, которые написал Джонни, присутствуют в Cyberpunk 2077. А песни знаменитого музыканта в игре исполнил вокалист шведского коллектива Refused Деннис Люкссен.

3. Личные отношения

Джонни Сильверхенд всегда ненавидел корпорации, и это чувство только усилилось после инцидента в 2013 году. По окончании очередного концерта он пошел прогуляться со своей девушкой Альт — гениальным нетраннером (хакером, знатоком цифровых технологий в мире Cyberpunk). В один момент на пару напали бандиты, нанятые мегакорпорацией «Арасакой». Возлюбленную Джонни похитили, чтобы заставить ее создать новую версию Soulkiller. Эта программа позволяла загружать сознание любого нетраннера в Сеть, но «Арасака» хотела большего. Мегакорпорация желала превратить Soulkiller в оружие, которое сможет убить тело любого человека, а его сознание отправить в цифровое пространство. Доработала ли Альт свою программу по требованию «Арасаки, неизвестно. Как бы там ни было, позже сознание Альт заперли в Сети, и Джонни не смог найти свою возлюбленную.

4. Штурмовая операция

В попытках спасти Альт Джонни со своими товарищами уже проникал в офисы «Арасаки». Но это мелочь по сравнению со штурмовой операцией в 2023 году. Тогда герой возглавил отряд бойцов «Милитек» и прорвался в штаб-квартиру мегакорпорации в Найт-Сити. Он хотел положить конец Четвертой корпоративной войне, уничтожив здание «Арасаки». Ненависть Сильверхенда к этой организации не имеет границ, что отображено и в Cyberpunk 2077. В игре персонаж Киану Ривза по-прежнему преследует свою главную цель: расправиться с «Арасакой» любой ценой.

5. Смерть

Штурмовая операция, о которой говорилось выше, закончилась печально. Джонни был убит Адамом Смешером — самым сильным бойцом «Арасаки», который заменил едва ли не все части тела имплантами и превратился в настоящего киборга. Вот только труп рокера так и не продемонстрировали народу, из-за чего преданные фанаты Сильверхенда отказались верить в его смерть. Они начали рисовать по всему городу граффити с надписью: «Где Джонни?» (Where is Johnny?) Таким способом публика показывала, что гибель культового музыканта — это вранье.

6. Цифровой призрак

Как оказалось, сведения о смерти Джонни Сильверхенда действительно были ложными. Его заточили в экспериментальном чипе, который дает своему обладателю бессмертие. По сюжету Cyberpunk 2077 эта микросхема окажется в голове главного героя Ви. Он будет постоянно видеть знаменитого рокера и сможет с ним общаться. Вот только наладить отношения с Джонни – та еще задача.

7. Непоколебимый анархист

Джонни Сильверхенд всегда выделялся крутым характером. Его главные черты — это целеустремленность, бескомпромиссность и любовь к хаосу. Когда музыкант начал сольную карьеру и стал быстро набирать популярность в Найт-Сити, студия DBS Music захотела любой ценой подписать с ним контракт. Она даже начала угрожать Сильверхенду тем, что расскажет о его военном прошлом и дезертирстве. Джонни, естественно, не поддался на провокацию. Более того, герой нашел шикарный выход из ситуации. Музыкант подписал контракт с Universal Music и выпустил альбом «SINS of Your Brothers», в котором рассказал настоящую правду о Второй центральноамериканской войне. Благодаря этому население стало положительно относиться к дезертирам, а Джонни обрел еще большую популярность.

8. Захват тела Ви

Крутой характер Джонни Сильверхенда проявится и в Cyberpunk 2077. Как минимум один раз за все прохождение рок-музыкант попытается захватить тело Ви. Об этом CD Projekt RED рассказала в одном из трейлеров проекта.

Видимо, у Сильверхенда и главного героя возникнут разногласия, вследствие которых первый попытается вторгнуться в сознание второго. И лично мне кажется, что конфликтов такого формата в Cyberpunk 2077 будет как минимум несколько.

9. Второй главный герой

В экшен-RPG от CD Projekt RED персонажу Киану Ривза уделено много внимания. Его даже называют вторым главным героем, ведь Сильверхенд повсюду следует за Ви. Он, по сути, участвует в каждом из заданий и не только в качестве стороннего наблюдателя. У Джонни всегда есть собственное мнение, и персонаж не стесняется его выражать. Рокер будет постоянно влезать со своими комментариями, хотя повлиять на решения Ви никак не сможет.

10. Играбельный персонаж

CDPR еще до релиза Cyberpunk 2077 объявила, что в игре появится возможность перевоплотиться в Джонни Сильверхенда. Пользователям покажут флешбеки, в которых персонаж Киану Ривза станет главным героем. И судя по кадрам трейлера, геймеров отправят в 2023 год и продемонстрируют фрагмент со штурмом штаб-квартиры «Арасаки», о котором мы уже писали. Вероятно, CDPR покажет смерть Джонни от рук Смешера и то, как его сознание заперли внутри экспериментального чипа.

Назар Степорук

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