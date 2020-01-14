Новинки для геймеров. Чего ждать от новых Xbox и PS5, и будет ли это поколение приставок последним

В этом году игроки всего мира оказались на пороге смены поколений консолей. Недавно Sony презентовала логотип Playstation 5. Этот пост в Instagram собрал более 5 млн лайков и 140 тысяч комментариев всего за двое суток с момента публикации. По оценке экспертов портала Video Games Chronicle, это самый популярный в истории Instagram пост в категории видеоигр. Месяц назад компания Microsoft произвела фурор, показав дизайн новой приставки Xbox Series X.

Компании дразнят игроков возможностями новых консолей, но до конца не раскрывают свои карты. Тем временем до выхода PS5 и Xbox Series X осталось меньше года. УНИАН попытался разобраться, чего ждать от нового поколения консолей.

Смена поколений

Для начала стоит понять, о каких поколениях идет речь и почему они меняются. Первое поколение домашних игровых приставок появилось в 1972 году с появлением консоли Magnavox Odyssey. На ней вышла суперпопулярная тогда видеоигра пинг-понг, где две черточки пинали точку по черному экрану. Сейчас с рейтресингом и фотореалистичной графикой на такую игру никто бы не обратил внимания, но тогда сам факт того, что можно было управлять изображением на экране вызывал восхищение. Люди семьями собирались у телевизора, чтобы поиграть в приставку.

Во втором поколении консоли начали использовать сменные картриджи — постоянные запоминающие устройства с программным кодом игры, что позволяло запускать на одной и той же приставке уже неограниченное количество игр. Иконой второго поколения стала консоль Atari с игрой Space Invaders.

Третье поколение – то самое, 8-битное, было названо так благодаря использованию 8-разрядных микропроцессоров и отличалось от предыдущего большей вычислительной мощностью и применением таких технологий, как спрайтовая графика и аппаратная прокрутка. И тут больше всех выделилась Nintendo и ее приставка NES с легендарной игрой Super Mario Bros. Помимо игр, NES подарила индустрии кое-что еще. Эта приставка задала определенный стандарт для геймпадов, а именно классическую крестовину. В дальнейшем ее скопируют все производители.

Но главная заслуга Nintendo в том, что она вывела индустрию компьютерных игр из глубочайшего кризиса. Если коротко, то к 1983 году в США компаний, делающих приставки, стало очень много. Игры создавались без какого-либо контроля качества. В результате от перенасыщения и конкуренции с ПК рынок компьютерных игр обвалился почти на 97%. Это был полнейший крах. В этот момент из Японии в Штаты пришла Nintendo. Свою консоль NES она стала продвигать не через отделы электроники, как это было раньше, а через детские магазины. Она ставила приставки на полки отделов с играми для мальчиков – так появился миф, что видеоигры предназначены только для детей. Но уловка сработала, индустрия оправилась от краха и вскоре последовало четвертое поколение консолей.

Приставки четвертого поколения были построены уже на полноценных 16-разрядных процессорах. Тут основная борьба развернулась между Nintendo и Sega с ее приставкой Mega Drive и игрой про ежа Соника на борту.

В пятом поколении консоли стали использовать компакт-диски и научились воспроизводить трехмерную графику. Это поколение во многом оказалось переломным для индустрии. Ведь те, кто сделал ставку на трехмерную графику, вознеслись до небес, а компании, которые упорно пытались продавать приставки с картриджами, остались не у дел. В это время на арену вышла Sony со своей первой Playstation.

В шестом поколении в тусовку к японцам – Sega, Nintendo, Sony – ворвалась американская компания Microsoft со своей консолью Xbox. В этом поколении у консолей уже появился Ethernet-модем, жесткий диск и DVD-привод.

Седьмое поколение было последним, когда большая тройка платформодержателей занималась экспериментами. Судите сами: Nintendo выпустила Wii – консоль, главной фишкой которой были необычные контроллеры Wii Remote. Ими можно было управлять в играх движениями рук. Microsoft пошла еще дальше и убрала контроллер из уравнения. С помощью специальной камеры Kinect в Xbox 360 можно было играть в игры жестами – размахивая руками и ногами. Sony выпустили для PS3 и камеру, и PS Move – контроллеры, похожие на Wii Remote, но должного успеха это ей не принесло. В следующем поколении ни Sony, ни Microsoft решили не экспериментировать. Nintendo же пошла своим путем гибридного гейминга.

В восьмом поколении Xbox One и PS4 стали доминирующими платформами. Они нарастили мощность, правда ее все равно уже было недостаточно, чтобы соперничать с ПК. Более того, они стали все больше похожими на ПК, так как использовали процессоры AMD на архитектуре x86-64. Такой ход облегчил работу создателям игр и дал возможность для обратной совместимости на консолях нового поколения.

Но главной заслугой этого поколения можно считать победу над пиратством. Предыдущие приставки, вплоть до PS3 и Xbox 360, взламывали, «чиповали» и ставили на них пиратские игры. В текущем же поколении производители оперативно реагировали на попытки взлома и часто выпускали патчи, которые латали бреши в прошивках приставок. Это преимущество дало возможность консолям занять 30% рынка видеоигр с общим доходом в $45,3 миллиарда. А ПК досталось только 24%. Поэтому, несмотря на техническую отсталость современных консолей от ПК, разработчикам выгодно делать игры для PS4 и Xbox One.

Чего ждать от нового поколения консолей

О консолях Xbox Series X и PS5 на данный момент известно не так уж много. Официально компании говорят только то, что новые приставки будут выше, быстрее и мощнее предыдущих. У них будет быстрый SSD, поддержка трассировки лучей, а также игры в 4К при 60 кадрах в секунду. Ни о какой революции в мире гейминга речь не идет. Производители скорее пошли эволюционным путем, постепенно наращивая мощность и улучшая свои устройства. Так, к примеру, в прошлом году Sony показали результаты загрузки «открытого мира» в игре «Человек-паук». На PS4 загрузка заняла 15 секунд, а на PS5 — 0,8 секунды. Поэтому высокая производительность – одна из самых ожидаемых особенностей следующего поколения.

Для многих игроков важным элементом является еще и обратная совместимость – чтобы купленные игры на PS4 можно было запустить на PS5. Однако вряд ли это станет гарантией успеха. В текущем поколении обратная совместимость, пусть и с ограниченным количеством игр, есть у Xbox One. Но это не помогло компании. Спустя три года после выхода Xbox One купили 18 млн человек, что было в половину меньше, чем количество купленных консолей от Sony за тот же период. И это при том, что в PS4 никакой обратной совместимости не было. А игры с PS3 переделывали под PS4 и продавали заново!

Трейлер Xbox Series X

Несмотря на явный скачок в производительности, новые консоли все равно не станут такими же мощными, как топовые ПК. Ведь, если производители поставят в приставки самое мощное железо, то цена тут же взлетит и это плохо скажется на продажах. У всех еще свежо в памяти фиаско, которое случилось на момент старта продаж PS3. Sony просила за приставку $600. Игроки посчитали такую цену высокой. И в результате компании пришлось продавать консоль себе в убыток в расчете на то, что потом она отобьет эти деньги играми и сервисами.

Это означает, что консоли нового поколения будут мощнее предыдущих, но, из-за невысокой цены, все же слабее компьютеров. А если не придумают новый способ взаимодействия с играми, как в свое время делала Nintendo с приставками Wii и Switch, то чего-то кардинально нового геймеры не увидят. Тогда игроки могут обратить свое внимание на «облачный» гейминг. О нем лестно отзываются даже сами разработчики. К примеру, еще несколько лет назад исполнительный директор студии Ubisoft Ив Гийемо заявил, что сервисы «облачного» гейминга полностью заменят игровые консоли. «Я думаю, что мы увидим еще одно поколение, но есть все шансы, что постепенно доля «железа» будет снижаться. Со временем, я думаю, трансляции станут более доступны для игроков и сделают домашние игровые устройства бесполезными», - сказал Гийемо.

Говоря о следующем поколении консолей, исполнительный директор Ubisoft имел в виду то, которое мы ожидаем увидеть в этом году. Но станет ли оно последним?

«Облачный» гейминг победит?

Разговоры про «облачный» гейминг идут не первый год. В целом все сводится к тому, что это удобная технология: пользователю понадобится небольшая док-станция и хороший доступ в интернет. Не нужно постоянно обновлять железо на своем компьютере и раз в 5-7 лет покупать новую консоль. Все игры запускаются на сервере и доступны с любого устройства, будь то телевизор или смартфон.

Трейлер Google Stadia

А тут еще в прошлом году запустился сервис Google Stadia, который показал, что «облачный» гейминг уже возможен. Конечно, не обошлось без проблем на запуске, но в целом технологию доработают и тогда можно будет запускать игры на любом устройстве, не покупая специально для этого консоль или мощный игровой ПК.

Именно поэтому многие эксперты стали предвещать скорую гибель консолей, как платформы. И, в определенном смысле, это правда. Однако нужно понимать, что Microsoft и Sony тоже прекрасно осведомлены об «облачном» гейминге. Более того, компании уже давно ведут разработки в этом направлении. Глава Xbox Фил Спенсер ранее неоднократно заявлял, что компания инвестирует в «облачные» технологии. К тому же, Microsoft еще в нынешнем поколении сделала себе подушку безопасности в виде объединения игр с Xbox One и Windows 10.

В свою очередь, Sony еще восемь лет назад выкупила компанию Gaikai, которая занималась сервисом «облачных» игр. На ее основе был создан сервис PS Now, благодаря которому можно сыграть в эксклюзивы Playstation на компьютере. PS Now был запущен еще в 2015 году в США. В настоящее время этим сервисом могут воспользоваться также в Австрии, Бельгии, Люксембурге, Японии, Канаде, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Дании, Финляндии, Испании, Италии, Португалии, Норвегии, Франции, Германии, Ирландии и Швеции.

Трейлер PS Now

Также в Playstation 4 компания Sony добавила функцию Remote Play, благодаря которой можно играть со смартфона в игру, которая запустилась на консоли. Конечно, работает эта функция неидеально, особенно в соревновательных онлайн-играх. Но в ближайшие годы компания обещает устранить проблемы.

Вероятнее всего, следующее поколение консолей в том виде, в каком игроки привыкли его воспринимать, действительно станет последним. В дальнейшем компании будут развивать свои стриминговые площадки, завлекать пользователей эксклюзивами и подписками. А консоли превратятся в док-станции, как Google Chromecast для сервиса Stadia.

Сергей Коршунов