Татьяна Соколова: "Сейчас никому не интересны слащавые картинки, зрителя привлекает колорит Троещины"

Несмотря на то, что в ушедшем 2019 году было много «зрады», нельзя забывать и о победах Украины. Возможно, это еще недостаточно ощутимо, но в 2019 году Украина покинула мировые черные списки стран, в которых лучше не снимать кино. И случилось это благодаря ребятам из продакшена Radioaktive Film.

Они снимали рекламу для, Apple, Playstation, Blizzard, приложили руку к съемкам скандальной картины «Смерть Сталина». А в ушедшем году на экраны вышел проект, который они снимали совместно с HBO – нашумевший сериал «Чернобыль». Именно это окончательно доказало всем, что в Украине есть талантливые люди, способные создавать успешный продукт мирового уровня.

УНИАН пообщался с продюсером студии Radioaktive Татьяной Соколовой, которая рассказала, как проходили съемки «Чернобыля», с какими трудностями сталкивалась съемочная группа и кто еще теперь планирует снимать свои сериалы в Украине.

Татьяна, работая над «Чернобылем», вы предполагали, что сериал станет настолько успешным?

Честно, никто на самом деле не предполагал такого большого успеха. Все понимали, что это проект огромного масштаба и мирового уровня. Но никто не предполагал, что по итогу у сериала будет столько наград, включая «Эмми» за «Лучший мини-сериал».

У «Чернобыля» не было такого активного продвижения, как у другого проекта канала HBO - «Игры Престолов»…

В маркетинговом плане, я думаю, они специально этого не делали. Потому что на фоне «Игры Престолов» сериал «Чернобыль» должен был быть совершенно другим продуктом. Собственно, это им удалось сделать.

Как началось ваше сотрудничество с HBO?

В то время происходило несколько параллельных историй. Тогда мои босы общались с исполнительными продюсерами сериала, обсуждали возможность съемки в Украине. С другой стороны, на продакшн-уровне нас с линейным продюсером «Чернобыля» познакомил Кевин Лоадер, продюсер фильма «Смерть Сталина». Он это уже не первый раз делает, на самом деле. Ему понравилось с нами работать.

Над «Смертью Сталина» тоже вы работали?

Да. И Кевин посоветовал продюсерам «Чернобыля» обратиться к нам. Хотя ребята еще за год-полтора до этого уже приезжали в Украину, занимались поиском локаций. Не с нами еще. Но тогда они решили, что полностью проект такого масштаба завести к нам будет слишком тяжело.

Из-за чего?

В первую очередь, из-за возврата части налогов или освобождения от налогов. Это распространенная мировая практика, когда государство дает определенные налоговые льготы кино- и телестудиям, чтобы они могли снимать и привлекать инвестиции в местную экономику. В Украине это еще не работает. И они переместили весь проект в Литву. Плюс в Литве они нашли Игналинскую атомную станцию, которая является сестрой-близняшкой Чернобыльской АЭС. Она построена по такому же архитектурному плану, и она не разрушена. Там у них было больше шансов снять то, что им было необходимо. Но в Литве им не хватало масштабности, советской атмосферы. Литва маленькая, там можно снять Припять, но там нельзя снять Москву или Киев. И они решили часть съемок перенести в Украину. Тогда мы начали с ними более плотно сотрудничать. Начали подбирать локации для тех сцен, которых им не хватало.

Как это происходило?

К тому времени, когда мы стали предметно разговаривать, у них уже было понимание и распределение локаций, которые они готовы были оставлять в Литве. Но часть локаций они в Литве не нашли. Например, Кремль. Где его снять они так и не нашли до конца съемок, в итоге, построили декорацию. Хотя искали и в Вильнюсе, и в Киеве, и в Харькове, но не нашли.

Почему в Москве не захотели снять Кремль?

Как вы знаете, Москва была очень «счастлива» по поводу этого проекта. В Москве они снимали немного, заявочные кадры. И пробыли там один или два дня.

Но в итоге во многих сценах из сериала роль Москвы играл Киев…

Да. Это и съемки возле метро Театральная, и библиотека Вернадского, и другие локации.

В каких еще локациях проходили съемки в Украине?

Снимали на Киевском море, в Украинке. В Киеве – это была Оболонь, улица Богдана Хмельницкого, центр, Подол, университет имени Шевченко, КПИ. Еще в Зоне отчуждения снимали.

Сложно было снимать в Киеве?

Все было не просто. Были трудности с перекрытием улиц для съемок. Хотя Киев и очень дружественен в плане киносъемок, но в таких масштабах тут еще не снимали. Поэтому городские сервисы еще не сталкивались с такими запросами. Например, были сложности с перекрытием улицы Богдана Хмельницкого на перекрестке с Крещатиком.

Проблема в том, что у нас к перекрытию улиц для всяких концертов и фестивалей городская администрация относится нормально – это же пиар для них. А съемки кино - это для них не пиар. Это уже для кого-то сделать услугу и перекрыть. Поэтому приходилось проводить много встреч, много объяснять – в этом плане было очень нелегко.

Мы даже хотели снять гирлянду, которая висит на улице Богдана Хмельницкого, и потратили более месяца только на обсуждение возможности и просчета стоимости таких работ. Горсвет насчитал так, что можно было снять, выбросить и купить новую гирлянду. В итоге было принято решение убирать гирлянду на пост-продакшене, вместе с остальными знаками современности, которые мы не смогли физически убрать, например, строительные краны, часть вывесок и т.д.

Как киевляне реагировали на советские плакаты и прочую атрибутику на улицах во время съемок?

Ну, у нас же была перекрыта улица. Но все равно были те, кто замечал. Выходили, снимали, спрашивали, ругались, тыкали пальцами. В общем, люди абсолютно по-разному воспринимали. И это нормально. После того, как сериал вышел, мне в фейсбук написала одна девушка: «Я тогда проезжала мимо и ругалась на вашу съемочную группу, если бы я тогда знала, что это были съемки сериала «Чернобыль», я бы ни в коем случае бы себя так не повела». Это, конечно, было очень приятно.

Актеры не боялись приезжать в Украину?

Нет. Вообще есть актеры, которые отказываются, особенно это относится к звездам класса «А». Они аккуратно относятся к Украине по нескольким причинам. Украина давно числилась в списках коррумпированных государств, куда для бизнеса лучше не приезжать. А кинобизнес – это очень большие деньги. И это вливание инвестиций в страну. Продюсер, который тратит деньги, хочет видеть прозрачность этих затрат. Поэтому с Украиной им было сложно работать. Сейчас мы вышли на тот уровень, когда это возможно. И сериал от HBO это доказал.

Система по возврату части денег для киношников еще не запустилась у нас?

Закон принят, но механизма нет. Соответственно, невозможно нормально податься. Два основных момента на данный момент. Первое – это культурный тест, который прописан в законе. Это бальная система оценивания «принадлежности» проекта к Украине. Сериал «Чернобыль» этот культурный тест не прошел бы.

И второе – это отсутствие гарантий. Государство никак не может гарантировать, что даже если перед запуском проект прошел тесты и получил сертификат, произойдет возвращение налогов. После того, как проект отснят, деньги потрачены, делается аудит и заново проводится подача на возврат налогов. И вот гарантий, что второй раз проект пройдет – нет.

То есть, может быть так, что им пообещали возврат налогов, а после съемок сказали, что не вернут?

Могут сказать, что проект не подходит, соответственно, необходимо корректировать результат под условия того же культурного теста, например, для возврата налогов. И, в целом, нет гарантий, что деньги будут возвращены своевременно, потому что нет механизма финансирования. Продюсеры, которые приводят в страну проект, являются инвесторами. И возврат налогов должен работать так, чтобы этим людям было интересно и выгодно вкладывать. Также им важно иметь гарантии, что все финансовые договоренности будут выполнены со всех сторон.

Мэр Киева способствовал в этом? Он, в последнее время, часто принимает у себя западных актеров.

Кличко очень нам помогал на уровне производства - он подписал приказ и распределил его на все департаменты горадминистрации, чтобы нам всячески помогали. Это, действительно, сработало. Но он не имеет отношения к налоговому и финансовому законодательству.

Сколько человек работало над проектом с украинской стороны?

Очень много. Так как мы снимали двумя съемочными группами, это 200-250 человек только основной команды. Но была же еще охрана, водители и весь сопутствующий персонал. Мы посчитали, вышло около тысячи человек.

Что входило в обязанности вашего продакшена?

Креативная команда была от канала HBO – она была одна на весь проект. Мы же занимались больше производственной частью. Это подготовка локаций, декораций, костюмы, грим. Работа на месте с иностранной командой над нашей частью сценария. Подготовка каждой детали по сценарию для каждой сцены и организация всего съемочного процесса.

А из HBO к вам не обращались за консультациями или советами?

У нас был консультант по полетам на вертолетах и по Зоне отчуждения. Мы же там и в самой Припяти снимали эпилог для сериала.

Где вы находили реквизит и всяческие детали советского быта?

Мы очень много находили в Киеве. Над сбором костюмов и реквизита мы работали практически нон-стоп. Находили какие-то вещи, которые постоянно партиями отправляли в Литву на съемки, потому что там этого сильно не хватало. А мы скупали на барахолках все, что могло пригодится.

Есть сцена эвакуации, где стоят военные палатки. И мы палаток 15 отправили в Литву. Я ездила на встречи по бюджету и производству, и обязательно с собой везла чемодан реквизита или даже два.

На границе не спрашивали, куда это все?

Спрашивали. Говорила, что на съемку «Чернобыля». К тому же, потом весь этот реквизит возвращался к нам обратно. У нас есть реквизиторский склад, где многое хранится.

Сильно отличалась работа над «Чернобылем» и работа над «Смертью Сталина»?

Очень сильно. Во-первых, «Смерть Сталина» - это было независимое кино, а «Чернобыль» - это все-таки большая студия. В случае с «Чернобылем», юридическая, финансовая и отчетная часть были в разы сложнее. И это был достаточно новый опыт для нас.

Я бы не сравнивала бы эти два проекта. Они разного уровня. «Смерть Сталина» - это все-таки более камерный проект по сравнению с «Чернобылем». Плюс на съемки «Смерти Сталина» к нам не приезжали звезды. К нам привезли исключительно заявочные кадры. Было всего несколько сцен, где мы брали дублеров, одевали их в одежды Берии, Хрущева и так далее.

Звезды не приезжали, потому что задача была только заявочные планы снять или актеры еще побаивались?

Мне кажется не то, чтобы побаивались, просто по их логистике им было легче отснять все с актерами в Лондоне и не везти их сюда.

После успеха «Чернобыля» канал HBO или другие крупные студии проявили желание сотрудничать с вашим продакшеном?

Конечно.

Уже есть какой-то проект в планах?

Конкретно с HBO пока нет. К сожалению, не могу сказать, с кем, но уже несколько проектов в разработке. В целом, все студийные монстры, которые существуют в мире, уже про нас знают. На самом деле на нас обратили внимание еще до сериала «Чернобыль». Просто «Чернобыль» подтвердил, что с Украиной возможно работать.

Кроме сериалов, вы же еще много проектов снимаете для крупных иностранных компаний…

Да. Мы делаем очень много проектов. Рекламные ролики, клипы... Мы сняли несколько роликов для Playstation. Для Apple снимали. Ролик для Nissan недавно вышел. Lexus, Audi, Volkswagen также побывали у нас не один раз, а рекламные ролики для них получали наивысшие награды. Вот уже третий клип для Coldplay сняли. Были проекты для Diablo, Halo и игре по Гарри Поттеру. Всего не перечислить…

Ролик для Playstation от продакшена Radioaktive

Какие локации в Украине пользуются популярностью – красивые Карпаты или серое постсоветское наследие?

Сейчас никому не нужны слащавые картинки. Сейчас всем хочется чего-то оригинального, интересного, нового. Советская архитектура и вообще такой себе колорит Троещины очень сильно привлекают зрителя. Такого не найдешь где-то на западе. Это уникальные локации.

Опять-таки, все зависит от задачи. Кто-то хочет Нью-Йорк. И мы пытаемся найти у нас Америку.

Получается?

Получается. Но многие режиссеры вообще обожают нашу эдакую треш-культуру, пишут сценарии под локации Киева, едут к нам ради Троещины, снимая в самых странных ее уголках… И это выглядит офигенно. Тут все зависит от того, что увидит глаз режиссера и оператора. Любую локацию и любого актера можно раскрыть по-разному.

Сергей Коршунов