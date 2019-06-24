ЦИК во второй раз отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

ЦИК приняла решение об отказе регистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты единогласно.

Центральная избирательная комиссия повторно отказалась зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.

Решение принято единогласно на заседании ЦИК в понедельник, 24 июня, сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" на странице в Facebook.

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"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня Центральная избирательная комиссия отказала Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Однако, решением от 21 июня Апелляционный административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом на внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на это решение.