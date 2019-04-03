Der Spiegel: Выборы указали на правду об Украине, которую даже Порошенко не может игнорировать

Тем временем, победителю первого тура пора становиться больше политиком, чем актером.

Владимир Зеленский сделал то, в вероятность чего еще несколько месяцев назад мало кто мог бы поверить. Он пробился во второй тур выборов с большими шансами стать следующим президентом Украины, при этом не имея за плечами политического опыта. Он лишь играл главу государства в кино.

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что Зеленский казался напряженным, когда он предстал перед камерами и журналистами после первого тура выборов. Складывалось впечатление, будто он не знал, куда деваться. Но его команда хорошо постаралась, чтобы все имело непринужденный вид. Штаб кандидата разместился в спортивном баре в Киеве. Присутствующим подавали закуски и выпивку, играла клубная музыка. Сам Зеленский сыграл партию в настольный теннис с одним из журналистов. Картинка была замечательная. Но репортеры хотели большего.

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Поэтому советники Зеленского отправили его во второй раз на сцену отвечать на вопросы. На этот раз он был более подготовлен и боевой. Во-первых, он заверил, что не марионетка олигарха, о чем говорит действующий президент Петр Порошенко. Во-вторых, он подчеркнул, что вопрос больше в том, кто влияет на Порошенко. Ведь в разгар войны с Россией люди из его окружения переправляли дешевые детали из России и продавали их дороже украинской армии. А в-третьих, Зеленский подтвердил, что готов к дебатам с Порошенко. Пять минут отвечая на вопросы, он снова ушел со сцены. Но в этот раз он по крайней мере задал тон для второго тура.

Издание пишет, что Зеленскому еще нужно почувствовать себя политиком. В конце концов, на протяжении предвыборной кампании он избегал этой роли. Вместо этого он продолжал вести свои дела, как обычно, путешествуя по стране с комедийными концертами и шутя о своих соперниках. Он не проводил митингов и не давал интервью. За Зеленского говорили его консультанты. А сам он публиковал любительские видео в социальных сетях и новые серии популярного сериала «Слуга народа». В последнем комедийный актер играет немного неуклюжего, но старательного и неподкупного президента. Многие в Украине верят, что реальный кандидат Зеленский тоже такой. Граница между шоу и политикой растворилась в нем. Трудно отличить, кто он в конкретный момент: актер или кандидат в президенты. Именно поэтому каждый может увидеть в нем, что захочет.

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Многие украинцы стремятся увидеть новые лица в политике страны. Это доказывает еще и тот факт, что первый тур закончился поражением для карьерного политика Юлии Тимошенко. Зеленский дает надежду на новое начало, потому что он сам свежий и позитивный, когда говорит о том, какое замечательное будущее ждет страну. Он говорит своим зрителям, что они – народ страны – самые важные. Он обещает им «новую жизнь без коррупции и взяток».

Тот факт, что Зеленский победил в первом туре, в значительной мере указывает на то, насколько украинцы хотят изменений в стране. И даже лагерь Порошенко не может больше игнорировать это.