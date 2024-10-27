По словам Ди Венса, в случае победы республиканцев Штаты останутся в Альянсе.

Бывший президент США, действующий кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп в случае своего избрания оставит страну в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

При этом, по его словам, для Трампа важно, чтобы НАТО не было "просто социальным клиентом", и Альянс был сильным.

"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО. ... В то же время он хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени", - сказал Ди Вэнс.

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При этом на прямой вопрос о намерениях Трампа относительно пребывания страны в Альянсе кандидат в вице-президенты США ответил однозначно:

"Мы останемся в НАТО".

Выборы президента США - последние новости

В рядах Республиканской партии США произошел раскол из-за "фашизма" Трампа. По информации Politico, в фашизме бывшего главу Белого дома обвинил экс-руководитель его администрации Джон Келли. Обвинения поддержали и другие республиканцы.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп тайно передал Путину дефицитные тесты на COVID в начале пандемии. Тогда эти тесты были дефицитом даже в США.

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