Приобрести билеты на такие купе могут женщины и дети до 5 лет включительно.

"Укрзализныця" с 15 ноября масштабирует пилотный проект женских купе в пассажирских поездах.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, они станут доступны еще в 4 поездах:

- №17/18 Харьков - Ужгород

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- №29/30 Киев - Ужгород

- №3/4 Запорожье - Ужгород

- №26/236 Одесса - Рахов.

Отмечается, что купить билеты в женские купе можно будет в приложении УЗ с 27 октября. Глубина продажи 20 суток. Посадка к таким купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

В УЗ также отметили, что стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

"Наш пилотный проект с женскими купе продемонстрировал, что эта услуга сейчас нужна и актуальна. В среднем такие купе заполняются на 93%. За 4 месяца мы реализовали уже 25 тыс. билетов. Поэтому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Безопасность в "Укрзализныце"

В июне 2023 года "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на 4 рейса дальнего сообщения: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня, которые были среди лидеров по количеству зарегистрированных жалоб.

В сентябре на вокзалах и в поездах "Укрзализныци" первые маршалы железнодорожной безопасности начали работу, но в отличие от охранников маршалы работают не публично. Железнодорожные маршалы являются работниками ведомственной военизированной охраны общества, главной задачей которых является контролировать ситуацию безопасности в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

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