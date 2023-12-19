Президент Украины отметил, что открытие аэропорта может быть мощным экономическим шагом

Возможное будущее открытие главного аэропорта Украины "Борисполя" во время войны является серьезным вопросом, прежде всего связанным с усилением противовоздушной обороны в Украине.

"Аэропорт "Борисполь" - это как Черное море, очень серьезная операция, скажу вам честно. Открытие "Борисполя" - это победа украинского ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает очень серьезно. Это мощный экономический шаг также", - заявил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Он также отметил, что Украина задает такой вопрос своим иностранным коллегам и заверил, что знает, что конкретно нужно сделать для открытия аэропорта.

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"Мы работаем над этой идеей", - резюмировал Зеленский.

Что известно об открытии аэропорта Борисполь

4 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не откроет "Борисполь", пока не разберется с главной проблемой. По его словам, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

"Может идти подготовка, она уже продолжается, в том числе и в Борисполе. Но вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены. Этим как раз сейчас и занимается Украина", - уточнил советник главы ОП.

В декабре появились вакансии наземного персонала для работы на главном аэропорту Украины "Борисполе". Соответствующие вакансии появились на государственном сайте "Работа и восстановление" и на специализированных HR-сервисах.

19 декабря из международного аэропорта "Борисполя" вылетел пассажирский самолет.

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