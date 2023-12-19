Произошел технический перегон самолета в один из аэропортов Европы.

Во вторник, 19 декабря, из международного аэропорта "Борисполя" вылетел пассажирский самолет.

Как сообщает пресс-служба "Борисполя", был эвакуирован самый большой пассажирский самолет в Украине - Boeing 777-300ER. Он вылетел в Европу.

"Как приятно в очередной раз видеть уверенный взлет из международного аэропорта "Борисполь" могучей стальной птицы Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из "Борисполя" в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директивами, которые действуют на время введения военного положения в Украине. На борту не было ни пассажиров, ни груза.

В пресс-службе аэропорта добавили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке, проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Отмечается, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Эта стратегическая инициатива открывает путь к возобновлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков позволяет это сделать.

"Борисполь" готовится к открытию?

1 декабря заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что "Борисполь" станет первым гражданским аэропортом, который откроют для полетов, как только для этого сложатся необходимые условия.

4 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не откроет"Борисполь", пока не разберется с главной проблемой. По его словам, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

"Может идти подготовка, она уже продолжается, в том числе и в Борисполе. Но вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены. Этим как раз сейчас и занимается Украина", - уточнил советник главы ОП.

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