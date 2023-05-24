Уже с 10 июня поезд Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева, билеты станут доступными в ближайшие часы.

В Украине с 10 июня возобновляют курсирование скоростного поезда "Интерсити+" №732/731 Киев-Днепр-Запорожье.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Движение этого поезда было отменено из-за начала полномасштабной войны и возобновляется впервые с 24 февраля.

Поезд Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57, а в Запорожье - в 14:25.

Видео дня

В обратном направлении "Интерсити+" будет начинать движение из Запорожья в 14:45, из Днепра в 16:04, и прибывать в столицу Украины в 22:15.

В УЗ отметили, что билеты на поезд можно будет приобрести уже в ближайшие часы через приложение, чат-бот или же на сайте перевозчика.

Другие новости Укрзализныци

Как сообщал УНИАН, 23 мая стало известно, что "Укрзализныця" планирует выделить женские купе на маршрутах дальнего следования. На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через собственное мобильное приложение перевозчика.

Также с 10 июня 2023 года "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон. В нем железнодорожники предусмотрели два новых рейса. Добавлен поезд №40/39 Запорожье - Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья - от Славско до Берегово. Также появится поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области планировать свой отдых у моря.

Вас также могут заинтересовать новости: