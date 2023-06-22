Убытки на этой схеме достигли более девяти миллионов грн.

АО "Укрзализныця" разоблачило схемы хищения средств в структурных подразделениях путем премирования работников за работы, которые они фактически не выполняли, в результате чего убытки достигли более девяти миллионов грн.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, материалы проверок были направлены в правоохранительные органы.

"Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" задокументирована схема хищения средств путем неправомерного начисления и выплаты заработной платы, поощрительных выплат и выплаты вознаграждения сотрудникам. Компании был нанесен ущерб на сумму более 3,8 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом проверка еще одного структурного подразделения в текущем году зафиксировала незаконное списание 5,5 млн грн.

В пресс-службе также отметили, что "в действиях ответственных лиц также усматриваются признаки уголовных правонарушений", поэтому материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.

Случаи коррупции в "УЗ" - НАБУ начало расследование

Как сообщал УНИАН, 30 мая этого года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у руководства "Укрзализныци". Причиной обысков было расследование злоупотреблений с закупками. Тогда в деле фигурировал автомобиль, который получил один из чиновников УЗ.

30 мая председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко сообщил, что компания готова содействовать следственным действиям и поддерживать прозрачное расследование. Правоохранителям был предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников общества.

Кроме того, 13 июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили случай масштабной коррупции в "Укрзализныце" на сумму 206 млн грн при закупке газа для нужд предприятия.

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