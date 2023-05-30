Правоохранителям был предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям сотрудников общества.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко сообщил, что компания готова содействовать следственным действиям и поддерживать прозрачное расследование.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", правоохранителям был предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям сотрудников общества, которые предусмотрены определением суда в рамках расследования, связанного с деятельностью филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

"В очередной раз подчеркиваю, что среди моих первоочередных задач на позиции руководителя "Укрзализныци" - преодоление коррупционных схем. Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ, относительно возможных злоупотреблений в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности", - отметил Лященко.

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По его словам, компания открыта к проверкам и готова содействовать следственным действиям и поддерживать прозрачное расследование.

Обыски в Укрзализныце - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у руководства "Укрзализныци". Причиной обысков считается расследование злоупотреблений с закупками.

Также сообщалось, что в деле фигурирует автомобиль, который получил один из чиновников "Укрзализныци". 22 мая, НАБУ провело следственные действия у директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" Эдуарда Крицына. Он контролирует направление, которое имеет отношение ко всем тендерам акционерного общества - службе внутренней безопасности АО.

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