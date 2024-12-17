На сегодня в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

В Украине будут изготавливать японские пикапы, используя технологию крупноузловой сборки (SKD). Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)", - приводит ведомство заявление первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Инициатива является совместным проектом, в котором задействованы несколько украинских производителей и японская машиностроительная компания. Во время встречи с более 200 японскими бизнесменами Свириденко призвала и другие компании открывать свои производства в нашей стране.

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Среди инструментов поддержки инвесторов государственный деятель назвала программу "Сделано в Украине", которая, в частности, предусматривает развитие индустриальных парков и предлагает доступные кредиты.

Свириденко отметила, что уже сейчас в нашем государстве действует более 40 ключевых японских компаний. По ее словам, Токио выделил 1,25 млрд евро с помощью инициатив корпорации NEXI, что обеспечило поддержку японским компаниям, которые хотят работать в Украине.

Политика Японии в отношении Украины - главные новости

В ноябре в украинскую столицу неожиданно прибыл глава МИД Японии Такеши Ивая. Целью визита было названо демонстрацию поддержки Украине в ее борьбе с Россией и войсками КНДР.

Отметим, что Такеши Ивая стал первым министром Японии, который приехал в нашу страну после вступления в должность нового японского премьер-министра Сигеру Исибы в октябре этого года.

Япония и раньше демонстрировала Украине свою поддержку. В июле сообщалось, что Токио передаст Украине часть замороженных активов РФ.

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