Новый вездеход уже представили публике.

Украинская компания Sherp, которая специализируется на производстве уникальных вездеходов, завершила строительство собственного завода в Турции. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

О планах начать собственное производство в турецкой провинции Бурса компания заявила восемь месяцев назад. Официальное открытие запланировано на 26 апреля. А уже в мае здесь стартует серийное производство новой модели вездехода – YETX.

Данная модель предназначена для сложного рельефа. Машина способна легко преодолевать препятствия до метра высотой и работать на крутых склонах – до 35 градусов.

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YETX в частности подойдет для поисково-спасательных операций, ликвидации лесных пожаров и в службах скорой помощи в труднодоступных районах. Также эту технику в своей деятельности могут использовать горнодобывающие и энергетические компании.

Украинско-турецкое техническое сотрудничество

В марте президент Турции Реджеп Эрдоган похвастался новым беспилотным истребителем Bayraktar Kızılelma, который оснащен украинскими двигателями компании "Мотор Сич". Летные испытания этой машины состоялись еще прошлой осенью.

Также в настоящее время Турция строит для Украины корвет. Корпус корабля и основные узлы будут изготовлены турецкой верфью, но большую часть внутренней начинки должны изготовить уже украинские предприятия.

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