Решение создать нового перевозчика, возможно, связано с желанием немецкой авиакомпании сократить расходы на персонал.

Крупнейшая в Германии авиакомпания Lufthansa запускает нового перевозчика City Airlines, который начнет выполнять рейсы средней дальности из Мюнхена и Франкфурта летом 2024 года.

Как сообщает Avianews, дочерний авиаперевозчик будет подвозить в ключевые аэропорты пассажиров, которые затем будут пересаживаться на дальнемагистральные рейсы Lufthansa.

Отмечается, что появление City Airlines, вероятно, связано с желанием немецкой авиакомпании сократить расходы на персонал, хотя в Lufthansa это явно не указывают. В последние годы устойчивость авиаперевозчика пошатнули неоднократные забастовки экипажей, которые требовали повышения зарплаты.

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"При этом пассажиры практически не заметят разницы между Lufthansa и City Airlines. Самолеты обеих авиакомпаний будут иметь схожие ливреи, экипаж — схожую униформу, пассажиры будут бронировать билеты на сайте Lufthansa и получать одинаковое обслуживание", - говорится в сообщении.

Флот City Airlines должны пополнить самолеты Airbus A319, которые использует Lufthansa. Материнская авиакомпания может начать переводить такие авиалайнеры во флот City Airlines и набирать в новую дочку пилотов и бортпроводников с меньшими зарплатами.

Авиакомпания Lufthansa - новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa заявила об отмене рейсов в Тель-Авив из-за совершенной атаки ХАМАС на Израиль.

Позже стало известно, что национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa с января 2025 года на 38 самолетов A320 установит в салоне новые виды сверхбольших багажных полок для ручной клади Airspace L, что должно повысить удобство для клиентов и экипажа при посадке и высадке.

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