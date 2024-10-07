Новую систему установили на шести станциях столичной городской электрички.

В столице Германии, Берлине, пассажиры городской электрички могут увидеть, насколько заполнены вагоны еще до прибытия поезда, сообщает информационный ресурс Berlin.de, ссылаясь на Deutsche Bahn.

Отмечается, что новая система под названием Lightgate измеряет в режиме реального времени заполненность вагонов городской электрички и отображает это на информационных мониторах на платформе. При этом сенсоры считают количество пассажиров в вагонах в пределах 90% точности.

Пилотный проект был запущен на шести станциях: Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Hermannstraße, Bellevue и Hauptbahnhof. Зеленый цвет означает, что в вагоне много места, желтый - среднюю вместимость и красный - мало места в вагоне.

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Проект Lightgate продлится несколько лет и будет стоить около 900 тысяч евро. Программу финансируют Deutsche Bahn и федеральные земли Берлин и Бранденбург.

Цены на транспорт в Германии

4 октября представители главного железнодорожного перевозчика Германии Deutsche Bahn объявили о повышении цен на все билеты на поезда, которыми управляет компания. Цены на билеты на поезда в Германии с декабря вырастут более чем на 6%.

В сентябре министерство транспорта Германии решило поднять стоимость единого проездного билета на поезда Deutschlandticket, также известного как 49 Euro Ticket. Так, стоимость единого проездного на поезда в Германии поднимется почти на 20%.

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