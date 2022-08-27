С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам.

Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что с 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам.

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Министерство инфраструктуры договорилось об этом с коллегами из Кишинева накануне Дня Независимости Молдовы, который празднуется сегодня, 27 августа.

"После подписание "транспортного безвиза" со странами Европейского Союза Молдова оставалась единственным государством на наших границах, с которым не был полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков. Учитывая большой объем грузов, который сейчас движется в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения нашего экспорта", - говорится в сообщении.

Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году стороны обменяются 2 тыс. 200 разрешениями) и для перевозок в/или из третьих стран (Украина получит 10 тыс. разрешений на 2023 год).

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка Березино - Басарабяска, который не работал более 20 лет - замечательные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой.

"Теперь наша задача - максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом", - заявил Кубраков.

Напомним, 22 августа Украина и Молдова возобновили сообщение на железнодорожном участке Березино - Басарабяска, движение на которой не осуществлялось с 1999 года. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, планируется, что объем грузовых перевозок на этом участке в среднем составит 10 млн тонн в год.

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