По данным НБУ, топливо в текущем году уже подорожало на 66%.

Топливо в Украине существенно подорожало в этом году (66%) и будет дорожать до 20% ежегодно.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.

"Подорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров. Это подтверждается усилением влияния фактора "цены на энергоносители" на формирование будущих цен предприятиями", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что дорогие энергоносители влияют и на стоимость производства непродовольственных товаров, в частности, строительных материалов и стеклянных изделий, что в результате прямо или косвенно влияло на общую инфляцию. Весомыми факторами роста цен останутся высокие риски и издержки бизнеса, которые усилятся в зимний период из-за дорогих энергоносителей.

"Эффекты переноса высоких цен на топливо будут продолжаться и в дальнейшем, предопределяя, в частности подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию", - подытожили в НБУ.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

21 сентября Верховная Рада приняла закон о возвращении акцизов на топливо.

28 сентября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Согласно документу, были возвращены акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1000 литров; дизель – 100 евро за 1000 литров; биотопливо – 100 евро за 1000 литров; газ – 52 евро за 1000 литров.

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