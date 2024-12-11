В рейтинг вошли как премиальные авто, так и бюджетные модели.

Надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Многие водители хотят, чтобы их транспортное средство могло прослужить как можно дольше без поломок.

В британском издании What Car? составили рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет, которые можно купить в 2024 году.

Чтобы определить самые надежные модели, совместно со страховой компанией MotorEasy был проведен масштабный опрос, в котором приняли участие 29 967 водителей в Великобритании. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей за последние 12 месяцев эксплуатации, а также насколько дорого и трудно было их устранить.

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Самые надежные автомобили 2024 года

9) Tesla Model Y

На девятом месте расположились электрокроссовер Tesla Model Y и кабриолет MINI Convertible. Рейтинг надежности этих моделей составил 99,2%.

По словам экспертов, за последние несколько лет надежность автомобилей Tesla значительно увеличилась. Model Y является тому подтверждением.

Отмечается, что только 4% владельцев Tesla Model Y сообщили о поломках за последний год эксплуатации. Тем не менее все они были устранены бесплатно.

9) MINI Convertible

MINI Convertible с 2016 по 2024 года выпуска также отлично показал себя, получив высокий рейтинг надежности. Эксперты подчеркнули, что эта модель имеет не только стильный дизайн, но и приятную управляемость.

"MINI Convertible оказался очень надежным, несмотря на ряд известных неисправностей, которые должны устранятся по гарантии. Я рекомендую вам обратить особое внимание на механизм складывания крыши, поскольку, как и другие подобные механизмы, он сложный и может быть дорогостоящим в ремонте", - добавил цифровой редактор издания и автомобильный эксперт Стюарт Милн.

5) Skoda Octavia (с бензиновыми двигателями)

Skoda Octavia третьего поколения с бензиновым двигателем может стать отличным выбором для тех, кто ищет просторный и надежный автомобиль, считают эксперты. Они подчеркнули, что это самая надежная модель среди всех авто чешского производителя. Ей присудили рейтинг надежности 99,3%.

Эксперты поделились, что только 6% владельцев Skoda Octavia третьего поколения рассказали им о поломках, которые возникли за последние 12 месяцев эксплуатации. Отмечается, что все проблемы были несущественными и их удалось устранить бесплатно.

"Стоит тщательно подготовиться, прежде чем выбирать Skoda Octavia, поскольку они подвергались многочисленным отзывам. Хотя впечатляющие отзывы владельцев говорят о том, что с этими проблемами разобрались, я всегда рекомендую проконсультироваться с местным дилером", - заявил заместитель цифрового редактора издания Даррен Мосс.

5) Porsche 718 Boxster/Cayman

Среди спорткаров также есть надежные модели. В этом сегменте выделяются Porsche 718 Boxster и Cayman, о чем говорят результаты опроса. Моделям присудили рейтинг надежности 99,3%.

Только 6% владельцев Porsche 718 Boxster и Cayman сообщили о поломках своих авто. Все проблемы были связаны с кузовом, но их удалось устранить быстро и бесплатно.

"Удивительно, что спортивные авто с низкой посадкой, такие как Boxster и Cayman, могут быть одними из самых надежных автомобилей. Стильные, хорошо обслуживаемые экземпляры должны быть безболезненными для владения. Однако, я бы тщательно проверила повреждения перед покупкой, уделив особое внимание ударам и царапинам от лежачих полицейских", - поделилась редактор раздела "Потребитель" Клэр Эванс.

5) Lexus ES

Седан Lexus ES седьмого поколения может стать отличным выбором для тех, кто ищет автомобиль представительского класса, отметили эксперты. По их словам, это достойный конкурент некоторым немецким моделям.

Только 4% владельцев Lexus ES сообщили о поломках за последние 12 месяцев. Все они были связаны с информационно-развлекательной системой, но автопроизводитель покрыл затраты всех ремонтных работ.

"Мне очень понравилось время, проведенное с моим Lexus ES, потому что он был комфортным, экономным и имел хорошое качество сборки. Моя единственная проблема была в слегка медленной информационно-развлекательной системе, из-за которой было сложно выбрать нужную радиостанцию", - рассказала Клэр Эванс.

5) Kia Picanto

Kia Picanto с 2017 по 2024 годы выпуска является не только дешевым автомобилем, но и очень надежным. Компактному хэтчбеку присудили рейтинг надежности 99,3%.

Всего 6% владельцев Kia Picanto заявили, что у их автомобилей были проблемы. Все они были связаны с коробка передач и сцеплением. К счастью, семилетняя гарантия Kia позволяет полностью покрыть расходы на ремонт.

4) Audi Q2

Компактный кроссовер Audi Q2 оказался надежнее более дорогих Q3 и Q7, поделились эксперты. Они подчеркнули, что у этой модели мало проблем с надежностью.

Только 3% владельцев Audi Q2 заявили, что у их автомобилей возникали поломки за последний год. Они были связаны с двигателем, но их удавалось устранить бесплатно.

3) MINI Countryman

MINI Countryman с 2017 по 2024 годы выпуска замыкает тройку лидеров среди самых надежных автомобилей. Эксперты отметили, что это самая надежная модель британского производителя, согласно опросу.

Всего 2% владельцев MINI Countryman рассказали, что у их автомобилей возникали поломки за последние 12 месяцев эксплуатации. Все они ограничивались проблемами, связанными с кузовом, но их устранили бесплатно.

1) Toyota Aygo X

Компактный кроссовер Toyota Aygo X оказался лидером по надежности. По словам экспертов, это одна из самых надежных бюджетных моделей на рынке.

Эксперты подчеркнули, что ни один владелец Toyota Aygo X не сообщил о поломках за последний год эксплуатации.

1) Lexus NX

Вместе с Toyota Aygo X первое место разделил кроссовер Lexus NX первого поколения. Эксперты рекомендуют обратить внимание на эту модель тем, кто ищет семейный и комфортный автомобиль.

Из всех опрошенных водителей, ни один из владельцев Lexus NX первого поколения не сообщил о поломках за последние 12 месяцев эксплуатации.

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