Пункт пропуска "Ужгород" временно не работал из-за проблем с электроснабжением на смежном словацком пункте.

Пункт пропуска "Ужгород" на границе Украины и Словакии временно не работает.

В словацком пункте пропуска "Вышне Немецке", который смежен с украинским пунктом пропуска "Ужгород", приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Для пересечения границы в ГПСУ рекомендуют выбрать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".

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Обновление 11:53. По состоянию на 11:53 работа пункта пропуска возобновлена.

Как известно, утром 5 августа, пункт пропуска "Ужгород" уже временно прекращал работу из-за технических перебоев в работе электросети на словацкой стороне. Тогда из - за аналогичных проблем также на смежной стороне также временно не работали международные пункты пропуска "Звонково - Лонья" и "Косино - Барабаш", что на границе с Венгрией.

Электронная очередь на границе - что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в тестовом режиме заработала электронная очередь для пересечения границы пассажирскими автобусами. Чтобы пересечь границу водителям или логистам стоит будет зарегистрировать автобус в системе ачерга и приехать к границе в указанное в маршруте время.

За первые сутки тестирования границу с Польшей через Ягодин пересекли 22 пассажирских автобуса.

В декабре 2022 года в пункте "Ягодин - Дорогуск" заработала электронная очередь пересечения украинско-польской границы, которая действовала только для грузовых автомобилей.

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