Соответствующая инновация будет действовать для украинцев от 1 августа и касаться регулярных рейсов.

В пункте пропуска "Ягодин" с 1 августа внедряют электронную очередь для автобусов регулярных рейсов. Об этом предупреждает Государственная пограничная служба Украины.

"В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" с 31 июля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины начинает тестирование услуги электронной очереди для пересечения границы автобусами. Чтобы пересечь этот пункт пропуска с 1 августа, водителям или логистам стоит будет зарегистрировать автобус в системе єЧерга и приехать к границе в указанное в маршруте время", - отмечает ГПСУ.

Пока что услуга будет касаться только регулярных рейсов. Как сообщается, в отличие от онлайн-очереди для грузовиков, услуга для автобусов в условиях тестового периода не будет предлагать время заезда на пункт пропуска. То есть водителям стоит только зарегистрироваться в системе и приехать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время.

Видео дня

Обращается внимание, что каждый международный маршрут включает время начала движения, пересечения границы и прибытия к конечному пункту.

Запись в "єЧергу" для автобусов будет доступа только на сайте echerha.gov.ua с 31 июля. Для бронирования места в очереди стоит нажать "Встать в очередь" и выбрать "Автобус", заполнить все необходимые поля и подтвердить запись.

Сейчас водителям кроме регистрации также доступна возможность отсрочить или отменить очередь, заменить водителя и транспортное средство.

В период тестирования услуги будут проработаны все технические нюансы нового сервиса для пассажирских перевозчиков и впоследствии его распространят на все остальные пункты пропуска.

"На время тестового периода время ожидания на пересечение границы не будет меняться, ведь речь идет только о настройке нового сервиса. После настройки всех процессов - очереди из пассажирских автобусов перед пунктами пропусков должны исчезнуть - и соответственно автобусные перевозки будут происходить только согласно єЧерги", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Сообщается, что сейчас прорабатывается возможность распространения услуги для тех, кто пересекает границу нерегулярными рейсами.

Кабмин тестирует для украинцы "єЧергу" и проект "єКордон"

Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализуется Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, Укртрансбезопасностью, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, Государственной таможенной службой Украины и Государственной пограничной службой Украины при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вчера, 28 июля, сообщил, что Кабинет министров распространил действие проекта "єКордон" по внедрению электронной очереди на пересечение границы на легковые автомобили и автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки.

Он отметил, что ранее уже запустили электронную очередь для грузового автомобильного транспорта. А нынешним постановлением расширяется действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным.

Шмыгаль добавил, что пилотный проект по пропуску автобусов начинается в августе.

Проект, "єКордон" позволяет заранее зарегистрироваться в очередь и приехать на таможенный пункт на определенное время. Он позволяет быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать несколько дней.

Вас также могут заинтересовать новости: