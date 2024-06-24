Самолет направлялся в Бразилию, но развернулся над Бельгией после запроса на посадку в качестве меры предосторожности.

Самолет Boeing 777 (BA.N), эксплуатируемый нидерландской авиакомпанией KLM, 23 июня после сообщения о неопределенной технической проблеме вернулся в амстердамский аэропорт "Схипхол", пишет Reuters со ссылкой на национальную службу управления воздушным движением.

Представитель голландской авиадиспетчерской службы рассказал, что рейс KLM705, направлявшийся в Рио-де-Жанейро в Бразилии, но развернулся над Бельгией после запроса на посадку в качестве меры предосторожности.

Было непонятно, что именно произошло. KLM заявила, что безопасности пассажиров и экипажа ничего не угрожало, и что для выполнения рейса будет использован альтернативный самолет.

Видео дня

Самолет был показан на FlightRadar 24 после возвращения в аэропорт Схипхол.

Проблемы Boeing

Ранее УНИАН писал, что американская корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой качества сборки своих авиалайнеров: на этот раз речь идет о неправильной установке более 900 крепежных элементов на фюзеляже некоторых моделей 787, которые еще не передали заказчикам.

В США самолет Boeing 737-800 рейсом Денвер-Хьюстон авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что обшивка одного из двигателей оторвалась.

К тому же умер Джошуа Дин, бывший аудитор по качеству поставщика Boeing Spirit AeroSystems и один из первых информаторов, утверждавших, что руководство Spirit проигнорировало производственные дефекты самолетов 737 MAX.

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