Среди подержанных авто доля дизельных машин равнялась 23% / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 6,3 тысячи автомобилей, оснащенных дизельными двигателями - по сравнению с прошлым годом это на 17% меньше. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

1,6 тысячи единиц (+20%) из этого количества оказались новыми, а 4,7 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-25%). Таким образом, на рынке новых легковых авто дизельные автомобили охватили 26% - примерно такие же показатели наблюдали в июле 2023-го.

Если говорить о ввозимых подержанных авто, то доля дизельных машин равнялась 23%. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Средний возраст этих машин равнялся 10,2 года.

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ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто:

  • Renault Duster - 439 единиц;
  • Toyota Hilux -143;
  • Volkswagen Touareg -109;
  • Mitsubishi L200 -106;
  • BMW 3 -77.

ТОП-5 моделей импортируемых подержанных дизельных автомобилей:

  • Renault Mégane - 425 единиц;
  • Volkswagen Passat -352;
  • Škoda Octavia -338;
  • Nissan Qashqai -229;
  • Volkswagen Golf -160.

Самые надежные авто - советы экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер посоветовал водителям, которые хотят купить недорогой, но интересный классический автомобиль, обратить внимание на Volvo 740. По словам эксперта, эту модель отличает надежность и качество сборки.

Кроме того, Килмер посоветовал надежный подержанный автомобиль, который может похвастаться доступностью. По мнению эксперта, покупателям стоит обратить внимание на Honda Jazz второго поколения.

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