На украинском рынке новых легковых авто дизельные автомобили составили 26%.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 6,3 тысячи автомобилей, оснащенных дизельными двигателями - по сравнению с прошлым годом это на 17% меньше. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

1,6 тысячи единиц (+20%) из этого количества оказались новыми, а 4,7 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-25%). Таким образом, на рынке новых легковых авто дизельные автомобили охватили 26% - примерно такие же показатели наблюдали в июле 2023-го.

Если говорить о ввозимых подержанных авто, то доля дизельных машин равнялась 23%. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Средний возраст этих машин равнялся 10,2 года.

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ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто:

Renault Duster - 439 единиц;

Toyota Hilux -143;

Volkswagen Touareg -109;

Mitsubishi L200 -106;

BMW 3 -77.

ТОП-5 моделей импортируемых подержанных дизельных автомобилей:

Renault Mégane - 425 единиц;

Volkswagen Passat -352;

Škoda Octavia -338;

Nissan Qashqai -229;

Volkswagen Golf -160.

Самые надежные авто - советы экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер посоветовал водителям, которые хотят купить недорогой, но интересный классический автомобиль, обратить внимание на Volvo 740. По словам эксперта, эту модель отличает надежность и качество сборки.

Кроме того, Килмер посоветовал надежный подержанный автомобиль, который может похвастаться доступностью. По мнению эксперта, покупателям стоит обратить внимание на Honda Jazz второго поколения.

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