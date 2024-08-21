В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 6,3 тысячи автомобилей, оснащенных дизельными двигателями - по сравнению с прошлым годом это на 17% меньше. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
1,6 тысячи единиц (+20%) из этого количества оказались новыми, а 4,7 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-25%). Таким образом, на рынке новых легковых авто дизельные автомобили охватили 26% - примерно такие же показатели наблюдали в июле 2023-го.
Если говорить о ввозимых подержанных авто, то доля дизельных машин равнялась 23%. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Средний возраст этих машин равнялся 10,2 года.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто:
- Renault Duster - 439 единиц;
- Toyota Hilux -143;
- Volkswagen Touareg -109;
- Mitsubishi L200 -106;
- BMW 3 -77.
ТОП-5 моделей импортируемых подержанных дизельных автомобилей:
- Renault Mégane - 425 единиц;
- Volkswagen Passat -352;
- Škoda Octavia -338;
- Nissan Qashqai -229;
- Volkswagen Golf -160.
Самые надежные авто - советы экспертов
Ранее известный механик Скотти Килмер посоветовал водителям, которые хотят купить недорогой, но интересный классический автомобиль, обратить внимание на Volvo 740. По словам эксперта, эту модель отличает надежность и качество сборки.
Кроме того, Килмер посоветовал надежный подержанный автомобиль, который может похвастаться доступностью. По мнению эксперта, покупателям стоит обратить внимание на Honda Jazz второго поколения.