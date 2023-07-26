График ремонта Крымского моста продлен на шесть месяцев.

Российское правительство одобрило продление установленного срока ремонта моста через Керченский пролив, который был поврежден в результате атаки беспилотника.

Как говорится в распоряжении на сайте правительства страны-агрессора, график ремонта Крымского моста продлен на шесть месяцев. Сроки восстановления моста продлили до 31 декабря 2023 года.

Ранее россияне планировали отремонтировать мост до 1 июля, однако после второй атаки, которая произошла 17 июля, оккупанты планировали окончательно запустить двустороннее движение по Крымскому мосту уже в ноябре.

Видео дня

Повторное продление ремонта моста отражает проблемы, связанные с новым повреждением, нанесенным в июле.

Взрывы на Крымском мосту

Первый взрыв на мосту произошел в октябре 2022 года. Тогда Москва заявила, что при пересечении пролета взорвался заминированный грузовик. В результате взрыва обрушились части автодорожного моста и возник пожар на параллельном железнодорожном мосту. Россия обвинила в инциденте спецслужбы Украины.

В конце февраля правительство агрессора заявило, что автомобильный мост полностью открыт для движения, а к началу мая объявило о полном открытии железнодорожного моста.

Однако уже 17 июля были нанесены новые повреждения. Вскоре после атаки на мост Путин объявил о выходе России из Черноморской инициативы.

18 июля 2023 года в Кремль пришла печальная новость - Крымский мост не починить.

По мнению экспертов, за атакой мог стоять иранский дрон "Шахед", который РФ сама же и запустила, чтобы атаковать Украину. По другой версии, ВСУ использовали для операции морские дроны с несколькими сотнями килограмм взрывчатки.

В СБУ уже заявили, что детали происшествия раскроют только после войны.

После инцидента объект закрыли, а 50 тысяч российских "туристов", которые попали в Крым до подрыва оказались в ловушке. В РФ уже посоветовали ехать им через другие оккупированные территории.

Вас также могут заинтересовать новости: