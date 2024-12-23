Рекомендуются к покупке: эксперты назвали лучшие недорогие автомобили с пробегом

В список вошли восемь автомобилей с пробегом, которые превосходят своих конкурентов.

Покупка автомобиля явлется недешевым удовольствием, но на вторичном рынке есть огромное количество подержанных транспортных средств. К сожалению, далеко не все модели достойны внимания.

Эксперты опредилили лучшие подержанные автомобили, которые можно приобрести в США до 5000 долларов, пишет TheStreet.

Список составлен на основе рейтинга Consumer Reports. В нем эксперты определили недорогие автомобили с пробегом, на которые стоит обратить внимание.

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Лучшие недорогие автомобили с пробегом:

Toyota Corolla (с 2003 по 2005 год);

Honda Accord (2006 год);

Lexus ES (2004 год);

Toyota Avalon (с 2002 по 2004 год);

Toyota Camry (с 2001 по 2005 год);

Toyota RAV4 (2004 год);

Toyota Tacoma (с 2000 по 2004 год);

Toyota Tundra (с 2002 по 2005 год).

В издании отметили, что все автомобили в списке выпускались японскими производителями. Среди них есть два пикапа - Toyota Tacoma и Tundra, которые можно выгодно купить на вторичном рынке.

Эксперты выяснили, что эти автомобили достаточно надежные и имеют небольшой расход топлива для своих классов. Также вышеупомянутые модели предлагают больше функций, чем конкуренты.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали 5 европейских автомобилей, от которых стоит держаться подальше на пенсии. По их словам, эти модели имеют множество проблем.

Кроме того, были названы 6 кроссоверов и внедорожников, которые прослужат дольше других авто. Эксперты определили модели, которые редко выходят из строя.

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