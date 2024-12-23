Рекомендуются к покупке: эксперты назвали лучшие недорогие автомобили с пробегом

Покупка автомобиля явлется недешевым удовольствием, но на вторичном рынке есть огромное количество подержанных транспортных средств. К сожалению, далеко не все модели достойны внимания.
Эксперты опредилили лучшие подержанные автомобили, которые можно приобрести в США до 5000 долларов, пишет TheStreet.
Список составлен на основе рейтинга Consumer Reports. В нем эксперты определили недорогие автомобили с пробегом, на которые стоит обратить внимание.
Лучшие недорогие автомобили с пробегом:
- Toyota Corolla (с 2003 по 2005 год);
- Honda Accord (2006 год);
- Lexus ES (2004 год);
- Toyota Avalon (с 2002 по 2004 год);
- Toyota Camry (с 2001 по 2005 год);
- Toyota RAV4 (2004 год);
- Toyota Tacoma (с 2000 по 2004 год);
- Toyota Tundra (с 2002 по 2005 год).
В издании отметили, что все автомобили в списке выпускались японскими производителями. Среди них есть два пикапа - Toyota Tacoma и Tundra, которые можно выгодно купить на вторичном рынке.
Эксперты выяснили, что эти автомобили достаточно надежные и имеют небольшой расход топлива для своих классов. Также вышеупомянутые модели предлагают больше функций, чем конкуренты.
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