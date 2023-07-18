Причиной такого решения стало расширение сотрудничества компании с агрессором.

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) по решению Национального агентства по предотвращению коррупции внесен в список международных спонсоров войны.

Как сообщает пресс-служба НАПК, причиной такого решения стало расширение сотрудничества компании с агрессором. DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом", которая контролирует окупированную ЗАЭС, о развитии Северного морского пути.

"После подписания соглашения с Росатомом глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что развитие Северного морского пути – это стратегический проект, который дополнительно принесет в бюджет России около 20 трлн рублей (224 млрд долл. США). Таким образом, прямо подтверждается выгода государства-террориста от сотрудничества с DP World… Эти дополнительные средства будут использованы Россией, в том числе, для финансирования войны против Украины", - говорится в заявлении НАПК.

Видео дня

Протяженность Северного морского пути составит более 5,6 тыс. км, от Мурманска до Владивостока вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов.

В НАПК также отметили, что стратегическое сотрудничество компаний будет способствовать транзиту товаров в Россию в обход санкций, учитывая то, что "Росатом" на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации. Также по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие.

DP World

Компания DP World специализируется на логистике грузов, работе портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. DP World обрабатывает 70 млн контейнеров, которые ежегодно привозят около 70 тыс судов, и работает более чем в 69 странах на всех континентах.

DP World в 2020 году приобрела 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту, благодаря чему владеет достаточной информацией о состоянии отрасли морских перевозок в Украине из-за агрессии РФ. Также DP World осуществляла перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора".

Спонсоры войны

25 мая 2023 года производителя "Барни" и Oreo признали спонсором войны.

3 июля 2023 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. Корпорация Unilever продолжает работать в России и платить значительные налоги в российский госбюджет.

15 июня 2023 года нефтепромышленный гигант SLB сообщил о том, что прекращает поставки в Россию после признания спонсором войны. До этого SLB не прекращала работу в РФ и помогала российским властям проводить мобилизацию.

По состоянию на начало июля 2023 года в перечень международных спонсоров войны уже попали более 20 компаний. В частности, среди них австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие).

Вас также могут заинтересовать новости: