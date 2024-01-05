По сравнению с декабрем 2022 года регистрации новых коммерческих авто увеличились на четверть.

В 2023 году украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 11,3 тыс. новых машин, что на 65% больше, чем в 2022 году, сообщает "Укравтопром".

В декабре прошлого года на украинском рынке новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей было реализовано 1160 авто, что на 12% больше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с декабрем 2022 года регистрации новых коммерческих авто увеличились на 26%.

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ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в декабре 2023 года:

Renault – 259 авто;

Volkswagen – 117 ед.;

MAN – 111 ед.;

Ford – 78 ед.;

Fiat – 71 ед.

Автомобильные предпочтения украинцев

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин составлял 10,3 года.

По итогам 2023 года в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. В целом, если сравнивать с 2022 годом, рынок вырос на 60,6%.

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