Когда и на сколько Киев повысит цены на проезд в метро и наземном транспорте

Пандемия коронавируса нанесла болезненный удар по коммунальному транспорту Киева, который и без того многие годы был убыточным. Столичные власти встали перед выбором – увеличить бюджетные дотации или же в несколько раз повысить стоимость проезда. Развитие ситуации говорит о том, что уже осенью киевляне могут получить новые тарифы.

В четверг под зданием столичного городского совета прошла массовая акция, организованная профсоюзными организациями двух коммунальных предприятий – "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" с требованиями в разы повысить тарифы на проезд в столичном транспорте.

"Наведите порядок в ценах на проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучшее стоять, чем так ездить", "Устали работать в долг", "25 грн – проезд, 8 грн - коллапс", "Честные тарифы – безопасный проезд".

Именно с такими лозунгами на плакатах пришли митингующие под здание горсовета, пытаясь донести до власти, что коммунальная транспортная отрасль столицы стоит на пороге катастрофы.

Транспортники не только заготовили броские плакаты, но и разместили в социальных сетях совместное обращение с описанием кризисной ситуации на предприятиях.

Столичный метрополитен за последние месяцы из-за пандемии коронавируса и локдаунов существенно снизил пассажиропоток. Если в 2019 году предприятие перевезло 495 миллионов пассажиров, то в 2020 году этот показатель упал до 279,5 миллионов. В январе-апреле текущего года Киевским метро воспользовались 85,2 миллиона человек. Всё это привело к тому, что 2020 год метрополитен закончил с убытком в 1,175 млрд гривень, а в 2021 году прогнозируется ухудшение этого показателя до 3,421 млрд гривень.

С учётом этих цифр профсоюз работников метрополитена просит выделить из городской казны минимум 1,514 млрд гривень на покрытие убытков или повысить стоимость проезда.

Работники метрополитена утверждают, что экономически обоснованная стоимость проезда в 2021 году составляет 21,05 гривень. Это в 2,5 раза превышает ныне действующий тариф в 8 гривень за одну поездку.

Не лучше дела обстоят и у "Киевпастранса": из-за пандемии его пассажиропоток упал на 39 процентов. При этом экономически обоснованный тариф перевозки одного пассажира якобы составляет 25,15 гривень для троллейбусов, трамваев и автобусов, а для городской электрички – 78,9 гривень.

"То есть, существующие тарифы в 8 гривень исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия", - утверждает профсоюз "Киевпастранса", отмечая, что в случае сохранения действующих тарифов предприятию понадобится дотация в размере 2,5 миллиарда гривень.

"Понаехавшие" льготники и налоги

Основные тезисы этого обращения участники митинга продублировали на сессии Киевского горсовета, которая проходила в этот же день.

Заслушав представителей профсоюзов, столичные депутаты достаточно живо обсудили проблему. Для этого были все основания: пандемия COVID-19 лишь усилила те недостатки, которые существовали в работе городской транспортной системы долгие годы.

Прежде всего, речь идёт о перевозке льготных категорий граждан. С 2016 года компенсировать проезд льготников должны местные бюджеты. Если говорить о Киеве, то в 2016 году на это было потрачено около 600 млн гривень, в 2017-м – 900 млн, а в 2018-м – 1,2 млрд гривень.

В 2019-м году столица, наконец, запустила "карту киевлянина", что позволило отслеживать количество льготников. В итоге, на компенсацию их проезда из городского бюджета в том году израсходовали 750 млн гривень. В 2020 году эта сумма из-за пандемии и сокращения пассажиропотока снизилась до 500 млн гривень. А план на 2021 год составляет 800 млн гривень.

Однако главная транспортная беда Киева заключается в его столичном статусе – в трехмиллионный город приезжает огромное количество иногородних льготников, которых никак невозможно учесть, чтобы потребовать с других местных советов какую-то компенсацию. По оценке киевских властей, ежегодно количество таких пассажиров в коммунальном общественном транспорте составляет не менее 100 миллионов человек.

"Эта категория, которая не киевская. Она ездит реально бесплатно, за неё не платит ни государство, ни бюджеты, которые должны были бы заплатить, и мы вынуждены через регулирование тарифа или финансовую помощь нашим двум предприятиям фактически тратить миллиарды из городского бюджета, чтобы держать их на плаву, я уже не говорю ни о каком развитии этих двух предприятий", - сокрушался на сессии первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Примечательно, что в прошлом году Кабинет министров Украины обещал столице выделить из государственной казны часть средств на проезд таких льготников, но столица так этих денег и не получила.

Обращение к центральной власти

Во время обсуждения на сессии депутаты подняли ещё одну важную проблему. В отличие от всей страны в городской бюджет Киева идёт не 60, а 40 процентов налога с физических лиц. По словам народных избранников, в нынешние времена это – около 14 млрд гривень, за счёт которых можно было закрыть транспортный вопрос.

"Финансовая децентрализация по расходам у нас действует, и нам очень часто перебрасывают дополнительные расходы на местные бюджеты, а вот финансовую децентрализацию по доходам нам, к сожалению, не дают. Не дают, прежде всего, Киеву, который вынужден отдавать 60 процентов ПДФЛ и только 40 процентов оставлять себе. Из-за таких действий центральной власти и нежелания решать такие проблемы у нас встает вопрос, чтобы принимать такие обращения и требовать от них действий", - отметил депутат горсовета Дмитрий Белоцерковец.

Во время обсуждения депутаты также припомнили руководству страны повышение цен на электроэнергию, которая составляет значительную долю в тарифе на проезд в городском транспорте на электротяге.

Итогом стало обращение горсовета к правительству и парламенту, чтобы те обеспечили выделение средств из государственного бюджета на компенсацию проезда льготников. По мнению депутатов, если это произойдёт, то вопрос повышения тарифов можно будет на время отложить.

Без резкого роста

Говоря о возможности роста стоимости проезда в коммунальном транспорте столицы, специалист по вопросам транспорта портала AlltransUa Иван Черныш подчеркнул, что нынешнее обращение профсоюзов - не первый "звоночек". Несколько месяцев назад была утверждена программа развития столичного электротранспорта.

В последний раз подобная программа утверждалась в 2018 году – как раз перед предыдущим повышением тарифов. Именно тогда была установлена единая стоимость проезда в метро, троллейбусах, трамваях, автобусах и городской электричке на уровне 8 гривень. До этого для метрополитена Киева тариф составлял 5 грн, а в остальном транспорте – 4 грн.

После сделанных на этой неделе заявлений транспортников следующим логичным шагом должна стать подача предприятиями документов, в которых заявленная профсоюзами себестоимость проезда будет экономически обоснована. А уже далее всё будет зависеть от политической воли городских властей.

"В принципе, они действительно могут насчитать такой тариф, а дальше уже всё будет зависеть от города. Они либо повысят тариф для пассажиров до того уровня, который хочет предприятие, либо увеличат дотацию. Компромиссный вариант – они увеличат и тариф, и дотацию, но тариф увеличат меньше, чем просят", - отметил Черныш.

По словам эксперта, если Киев и пойдёт на повышение стоимости проезда, то она вырастет максимум до 10-15 гривень.

"Скорее всего, какое-то повышение тарифа будет, но не сильно большое, потому что социальная ситуация не та, плюс это – политически сложное решение. Если сильно повысить тариф, то у пассажиров возникнет проблема с платёжеспособностью… Можно ожидать повышения, но, скорее всего, не до тех цифр, которые там нарисованы, а до какого-то промежуточного значения, которое людям будет выдано за компромисс", - считает Черныш.

По мнению эксперта, повышение тарифа на проезд коммунальным транспортом не может быть резким, ведь это развяжет руки "маршрутчикам", которые только и ждут того, чтобы увести у метрополитена и "Киевпасстранса" часть пассажиропотока.

Транспортный эксперт Владислав Притоманов также не ожидает в ближайшее время резкого повышения тарифов в столичном транспорте.

"Резкое революционное движение в плане увеличения тарифов всегда будет воспринято очень негативно, в первую очередь, связанным бизнесом и населением, что снизит экономическую активность ещё больше", - сказал он.

По его словам, правильный путь заключается в том, чтобы в первый год ввести субсидирование, а в дальнейшем плавно увеличивать стоимость проезда до экономически обоснованного.

"Закончится это в зависимости от того, насколько сильна позиция у городской власти и лично у Кличко: поддадутся ли они на соблазн пойти на поводу у чиновников и бизнесменов в неприбыльных сферах, или пойдут по пути науки и интеллекта и сначала разберутся в вопросе, и примут план, который действительно поможет решить проблему", - резюмировал эксперт.

В ожидании осени

Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал митинг транспортников и, по-видимому, дал намек на граничный уровень, до которого могут быть подняты тарифы на проезд.

"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Для того чтобы он выходил в ноль, мы из бюджета Киева платим еще более 2 миллиардов ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату, но транспорт убыточный. Могу сказать страшную цифру, что себестоимость проезда в транспорте 15 гривень", – сказал Кличко в эфире одного из телеканалов.

Таким образом, киевлянам вряд ли стоит ожидать, что проезд в метро или наземном транспорте вырастет до озвученных профсоюзами 20 гривень.

Если говорить о сроках, то произойдёт это не раньше осени.

Как объяснил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Поворозник, процедура по изменению тарифа на проезд в столичном коммунальном транспорте может занять от двух до трёх месяцев.

Также он сообщил, что "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" уже начали процесс передачи расчетов экономического обоснования заявленных тарифов.

"Эти документы на сегодняшний день передаются в департаменты транспорта и экономики, и будет сделан подробный анализ этих расчетов, и после этого будут приниматься те или иные решения", - сказал Поворозник.

Также первый замглавы КГГА пообещал, что этот процесс станет максимально публичным.

"Из анализа ситуации той, которая есть на коммунальных предприятиях, будут приниматься те или иные решения, и я точно скажу, что они будут приниматься с учетом мнения киевлян, в том числе. Мы понимаем сложную экономическую ситуацию, которая есть не только на предприятиях транспорта, а также сложную ситуацию и у киевлян, в первую очередь, связанную с пандемией... Будем находить какую-то золотую середину", - добавил он.

Киевляне - против

Важно отметить, что столичные жители стали активно реагировать на возможный рост стоимости проезда. Если опустить нецензурные выражения, которые они отставили в комментариях под обращением метрополитена и "Киевпасстранса", то вывод напрашивается простой: большинство жителей столицы явно против повторения ситуации 2018 года, когда цены на проезд значительно выросли.

Остаётся надеяться, что городские власти не только найдут компромиссное решение, но также используют ситуацию для системного разрешения накопившихся транспортных проблем столицы.

А вопросов к киевскому коммунальному транспорту предостаточно. Это и огромное количество рекламы, которое мозолит глаза пассажирам подземки, а также неэффективный менеджмент и теневые схемы.

Ярким подтверждением этому стали проведенные правоохранителями в день митинга под стенами КГГА обыски в офисе столичного метрополитена в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время строительства линии метро на Виноградарь.

Дмитрий Шварц

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