Более 15% подержанных авто, которые в октябре перешли на украинские номера были "американцы".

В октябре в нашей стране зарегистрировали почти 2,7 тысячи подержанных легковушек из США. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Если сравнивать этот показатель с цифрами октября прошлого года, то спрос на "американцев" упал практически на 12%. Наиболее популярными в этом сегменте остаются бензиновые автомобили (42%), однако электрокары уже почти вплотную приблизились к ним (40%).

Отметим также, что две из трех самых популярных моделей в этом сегменте оказались электромобилями от компании Tesla.

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В целом ТОП-5 выглядит так:

Tesla Model Y - 285 единиц;

Tesla Model 3 - 274;

Jeep Cherokee - 158;

Ford Escape - 151;

Volkswagen Passat - 151.

Эксперты подсчитали, что средний возраст американских авто с пробегом, которые пополнили в октябре отечественный автопарк равен 5,6 года.

Американские авто - что интересного

Недавно специалисты назвали 6 моделей американских авто, от покупки которых стоит воздержаться из-за возможных проблем - в частности, с обслуживанием. В список попали Chrysler 300, Buick Encore GX, Ford Explorer, Dodge Caravan, Cadillac XT4 Sport и Lincoln Aviator.

А ранее стало известно, что специалисты из США построили "самое быстрое в мире бронированное авто". Основой для него стал электрокар Lucid Air Sapphire от американской компании Lucid Motors.

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