Лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4.

В июне украинский автопарк был пополнен на более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 49% больше, чем в прошлом году. Как сообщает "Укравтопром", доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом году.

Отмечается, что в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 с количеством в 352 авто. Второй результат у Nissan X-Trail – 85 авто. Третьей по популярности является Toyota Camry – 74 авто.

Кроме того, в регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US – 78 авто. Также в лидерской тройке: Toyota Prius – 60 авто и KIA Niro – 50 автомобилей.

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Украинский рынок авто – последние новости

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Так, по сравнению с июнем 2023-го спрос на электрические авто в прошлом месяце увеличился на 35%.

Июньский автопарк Украины был пополнен 18,6 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли из-за рубежа. Наиболее популярными в этом сегменте рынка являются бензиновые автомобили.

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