В частности, в список попал известный бренд Infiniti.

В автомобильной промышленности всегда царила высокая конкуренция, прямым результатом которой стало, в частности, увеличение инноваций. Однако когда компания тратит все больше денег на то, чтобы опередить конкурентов, она может потерпеть крах.

С таким большим количеством компаний, которые борются за свою долю рынка, вполне естественно, что некоторые из них оказываются "за бортом", пишет GOBankingRates. По словам американского предпринимателя и автомобильного эксперта Дага ДеМуро, некоторые автомобильные компании сейчас рискуют потерпеть неудачу на рынке США.

В недавнем видео на своем канале в YouTube ДеМуро рассказал о нескольких европейских брендах, доля которых на американском рынке с годами уменьшается. Он также назвал несколько американских брендов, чье состояние ухудшилось, вместе с репутацией и надежностью.

Видео дня

Fiat

Fiat известен в США благодаря своему симпатичному субкомпактному автомобилю Fiat 500. Сейчас выпускается в электрической версии (500e). Однако, как заявил ДеМуро, "это не особо привлекательный автомобиль", и многие производители убирают убыточные компактные модели из своих линеек.

В сентябре компания остановила производство Fiat 500e. Она намерена инвестировать в бренд и выпустить гибридную версию, работающую на газе, в 2025 году, сообщает Motor1.

Chrysler

Этот бренд занял последнее место в рейтинге надежности автомобильных брендов по версии Consumer Reports (CR), что явно не способствует его позициям на рынке. Но ДеМуро предположил, что у компании могут быть проблемы из-за того, что сейчас она выпускает только модель Pacifica.

Кроме того, гибридная версия Pacifica является наименее надежным автомобилем на рынке, согласно рейтингу удовлетворенности клиентов CR. Она получила оценку в 14 баллов из 100.

ДеМуро сделал вывод, что Chrysler является "мертвым грузом" для материнской компании Stellantis.

Buick

Поскольку General Motors (GM) движется к полностью электрической производственной линии с нулевым уровнем выбросов, все будущие электромобили Buick EV будут выпускаться под названием "Elektra". Об этом говорилось в пресс-релизе GM.

Хотя Buick годами испытывает трудности в США, он все еще остается сильным игроком в Китае. Возможно, это и является тем фактором, который удерживает Buick на плаву.

Mitsubishi

С тех пор, как в начале 1970-х годов компания Mitsubishi была представлена Chrysler, в Соединенных Штатах наблюдались колебания в успешности бренда на рынке.

Но теперь известная модель бренда – Outlander отстает, уступая лучшим и более дорогим вариантам, в частности Toyota Rav4 Prime.

Alfa Romeo

Компания Alfa Romeo, основанная в 1910-х годах в Милане, в течение многих лет имела проблемы с удержанием позиций на конкурентном американском рынке.

Alfa Romeo ориентировочно вернулась в страну в 2008 году и в настоящее время предлагает потребителям купе 4C, среднеразмерный внедорожник Stelvio и самый продаваемый среднеразмерный седан Giulia

Но владелец бренда потерпит поражение в борьбе с могущественным BMW без поддержки материнской компании, считает ДеМуро.

Infiniti

ДеМуро – не первый, кто прогнозирует возможный упадок Infiniti. Еще в 2021 году Кори Льюис писал о компании на сайте The Truth About Cars, подробно описывая историю модельных ошибок бренда.

Роскошная линейка просто не может конкурировать с такими соперниками, как Lexus, Genesis и BMW, и, похоже, что компанию это не очень волнует, говорит автомобильный эксперт.

Долговечные кроссоверы и внедорожники

Ранее мы рассказывали о 6 кроссоверах и внедорожниках, которые прослужат дольше других авто. В список попал, в частности, Toyota Highlander. Этот кроссовер является отличным семейным авто.

Он предлагает низкий расход топлива и высокий уровень безопасности. Кроме этого, кроссовер достаточно комфортный.

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