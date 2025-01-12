Для очистки лобового стекла авто от льда не обязательно использовать скребок.

Зимой водители часто сталкиваются с тем, что на лобовом стекле их авто образуется лед. К счастью, от него можно избавиться при помощи дешевого кухонного средства, пишет Express.

Генеральный директор сервиса сравнения лизинговых предложений LeaseLoco Джон Уилмот рассказал журналистам, что для очистки лобового стекла от льда не обязательно использовать скребок. По его словам, есть более быстрый способ решить эту проблему.

"Скребки и размораживатели могут заставить вас ждать около 15 минут, прежде чем лобовое стекло вашего автомобиля очистится, что может быть неприятно, когда вы спешите", - сказал он.

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Уилмот рекомендует использовать небольшой зип-лок пакет (пакет для сэндвичей). Достаточно наполнить его теплой водой, после чего протереть им лобовое стекло и окна, на которых образовался лед. Затем водителям остается только вытереть излишки воды.

Также Уилмот предупредил, что в пакет не следует заливать кипяток. Это может привести к ожогам и повреждению стекол автомобиля.

Кроме того, водители могут избавиться от льда при помощи смеси соли и воды. Ее необходимо налить в распылитель и нанести на стекло, объяснил Уилмот.

По его словам, оба эти способа потребуют всего несколько минут, чтобы очистить стекло от люда. Это гораздо быстрее, чем использовать скребок.

Другие советы для водителей

Ранее водителям рассказали, как хранить шины - лежа или стоя. Распространенные ошибки могут привести к непредвиденным расходам.

Кроме того, эксперты поделились, что делать, чтобы не запотевало лобовое стекло в автомобиле. Для этого понадобится недорогое средство, которое есть у многих людей дома.

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