В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 подержанных и новых легковых автомобилей. Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд. Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Топ-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия – 17074;
- США – 14517;
- Китай – 9173;
- Япония – 8930;
- Корея – 4444;
- Словакия – 4214;
- Франция – 4076;
- Мексика – 3950;
- Чехия – 3668.
Украинский рынок авто – что известно
Ранее эксперты отмечали, что в городе Киев и в Киевской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях чаще всего покупали новые легковые авто. Эти региональные рынки в апреле обеспечили почти 65% продаж новых легковых авто.
20 мая стало известно, что легковушки с бензиновыми двигателями остаются наиболее популярными среди украинцев. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнился более чем на 2,6 тыс. новых автомобилей с бензиновыми ДВС.