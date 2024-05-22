Откуда Украина импортирует больше всего авто / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 подержанных и новых легковых автомобилей. Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

Топ-10 стран поставщиков легковых авто:

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  • Германия – 17074;
  • США – 14517;
  • Китай – 9173;
  • Япония – 8930;
  • Корея – 4444;
  • Словакия – 4214;
  • Франция – 4076;
  • Мексика – 3950;
  • Чехия – 3668.

Украинский рынок авто – что известно

Ранее эксперты отмечали, что в городе Киев и в Киевской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях чаще всего покупали новые легковые авто. Эти региональные рынки в апреле обеспечили почти 65% продаж новых легковых авто.

20 мая стало известно, что легковушки с бензиновыми двигателями остаются наиболее популярными среди украинцев. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнился более чем на 2,6 тыс. новых автомобилей с бензиновыми ДВС.

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