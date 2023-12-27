Государственные налоги влияют на цену машины больше, чем себестоимость ее производства.

Турция отличается наибольшей налоговой нагрузкой на владельцев частного автотранспорта в Европе, тогда как значительно более состоятельные Франция и Люксембург предлагают гражданам существенно более выгодные условия покупки авто. Но здесь важно знать о ряде нюансов, пишет Euronews.

Отмечается, что налоги, связанные с приобретением, регистрацией и использованием транспортных средств, традиционно были просто одним из источников пополнения государственного бюджета. Так, в большинстве стран Европы, в том числе и в Турции, люди платят около 20% НДС при покупке новых автомобилей. Лишь в некоторых странах эта ставка значительно выше – 27% в Венгрии и 25% в Швеции, Дании и Хорватии.

Но сегодня европейские правительства также используют налогообложение автотранспорта для того, чтобы необходимым образом корректировать поведение потребителей, подталкивая их к определенным действиям, которые способствуют защите экологии. Поэтому основной причиной большой разницы в ценах на авто в разных странах является не НДС, а другие налоги, сборы и бонусы, которые ориентированы в первую очередь на популяризацию экологических авто.

Видео дня

Например, электромобиль категории "А" (внедорожник/хэтчбек с двигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.), емкостью батареи 58 кВт-ч, потребление 17 кВт-ч/100 км, весом 1730 кг, и запасом хода батареи свыше 400 км) в большинстве стран Европы стоит от 31 до 39 тысяч евро. Но во Франции он стоит в среднем около 26,9 тысяч евро, а в Турции – 59,1 тысячу.

Такая разница в ценах объясняется тем, что во Франции предусмотрен огромный "зеленый бонус" при покупке электромобиля, когда государство фактически компенсирует часть стоимости нового электромобиля и все предусмотренные налоги. В других странах этот бонус меньше, поэтому итоговая цена авто выше. А вот в Турции наоборот есть большие налоги на покупку машины (кроме НДС уплачиваются налоги "на роскошь"), но отсутствуют бонусы для покупателей электромобилей.

С машинами с двигателем внутреннего сгорания общая динамика аналогична, хотя налоги значительно выше, чем у электромобилей. Так, в Турции автомобиль с ДВС стоимостью около 47,5 тысяч евро после уплаты всех налогов обойдется владельцу аж в 179,2 тысячи евро. В странах ЕС налоги меньше, но тоже достаточно ощутимы. Упомянутое авто в Дании будет стоить 146,7 тысяч евро, в Нидерландах – 122,8. А самым дешевым такое авто будет в Швеции – всего 59,3 тысячи евро.

Украинцы отказываются от автомобилей с ДВС

Как писал УНИАН, в Украине значительно вырос спрос на электромобили. Так, в ноябре украинцы приобрели более 4 тысяч электромобилей, что в три раза больше, чем в ноябре прошлого года. Всего с начала года украинцы купили 33 тысячи электромобилей, что также в почти три раза больше, чем за прошлый год.

Также растет популярность автомобилей с гибридным двигателем. В ноябре автопарк Украины пополнили 1704 таких машин, что почти вдвое больше чем в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: