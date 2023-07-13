В июле в крупных сетях АЗС можно ожидать дизельное топливо по цене 52 гривни за литр и 54-55 гривень за литр бензина.

В июле цены на топливо в крупных сетях АЗС вырастут еще на несколько гривень, до 55 грн за литр бензина, и до 52 грн за литр дизельного топлива.

Как сообщил УНИАН основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин, в рзультате возвращения с 1 июля довоенных налогов на топливо, крупные сети АЗС, так называемые маркет-мейкеры в ближайшие дни снова увеличат цены на топливо - еще на две гривни.

"В июле в крупных сетях АЗС можно ожидать дизельное топливо по цене 52 гривни за литр и 54-55 гривень за литр бензина. Здесь большую роль сыграет цена нефти", - сказал он.

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Однако, заправки эконом-сегмента не превысят порог в 50 гривень за литр.

"То есть на заправках среднего сегмента дизельное топливо будет 47-48 гривень, а бензин - 48-49,5 гривень за литр", - пояснил эксперт.

Леушкин считает, что цены стабилизируются к концу июля и уже в августе не будет значительных колебаний.

Ситуация с горючим во время войны

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

3 июля сети АЗС Украины снова повысили цены на топливо на от 1 до 5 грн за литр. 5 июля, стоимость бензина марки А-95 в некоторых сетях выросла еще на 2 грн/л.

По оценкам экспертов, налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л: примерно 3,5 грн это акциз, остальное – НДС, дизтопливо – примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л. Сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, почувствует только повышение НДС - до 3 грн/л.

За первую неделю действия новых налогов бензин А-95 в рознице уже подорожал на 3,01 грн в среднем до 47,90 грн, дизтопливо подорожало на 3,45 грн до 46,86 гривень и сжиженный газ подорожал на 1,47 до 23,39 грн за литр.

При этом, крупные сети, как ОККО и WOG повысили цену на дизтопливо, до 49,99 грн за литр, а на бензин выше 50 грн за литр.

5 июля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что цены на топливо в Украине после возвращения довоенного налогообложения в июле увеличатся в среднем на 5 грн за литр

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