По словам украинских экспертов, из-за роста мировых цен на нефть и возвращения довоенного налогообложения горючего, бензин и дизель будут расти в цене весь август.

За сутки средняя цена бензина марки А-95 выросла на 29 копеек. В целом, с 1 августа рост стандартной "пятерки" составил 2,08 грн.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". По словам украинских экспертов, из-за роста мировых цен на нефть и возвращения довоенного налогообложения горючего, бензин и дизель будут расти в цене весь август. Если мировые цены на нефть поднимутся до 90 долларов за баррель, то реальная цена горючего на АЗС вскоре подтянется до 60 грн за литр.

По данным "А-95" за сутки сеть АЗС "Укрнафта" добавила к цене бензина марки А-95 и дизтоплива по гривне - до 48,90 грн за литр и 47,90 грн за литр соответственно.

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В целом с начала августа государственная "Укрнафта" повысила цены бензина марки А-95 и дизтоплива на 2 гривни, премиальной "пятерки" - на гривню.

Другая крупная сеть "Авиас" (почти 350 заправочных станций) также сегодня "похвасталась" новыми ценами: все виды горючего выросли на 1 гривню за литр. Бензин А-95 и дизтопливо на АЗС пробили предел в 50 гривень, премиальный А-95+ вырос в цене до 50,5 грн за литр. С начала месяца все виды горючего на заправке прибавили в цене по 2 гривни.

Сеть UPG (73 заправки) вместе с конкурентами продолжает ценовой марафон: А-95 и дизельное топливо выросли на 50 копеек за сутки, - до 51,90 и 50 гривень за литр. Премиальный А-95+ вырос в цене на 1 гривню, - до 53,90 гривень за литр. За 8 дней августа к стоимости всех видов горючего прибавилось от 2 до 3,1 грн.

Крупные, премиальные сети ОККО и WOG сегодня удержались от поднятия цен на топливо. Однако за август они увеличили стоимость всех видов горючего на 3 гривни. Сегодня бензин А-95 и дизтопливо в сетях стоит 52,99 грн за литр, а марка А-95+ - 54,99 грн.

Сети "БРСМ-Нафта", KLO, Mango, U.GO, "Фактор" и другие повысили цены на топливо сегодня в пределах 0,12-2 грн за литр.

Что происходит с ценами на топливо

1 июля 2023 года в Украине подняли налог на добавленную стоимость для горючего с 7 до 20%.

Ставки акцизного сбора на бензин были установлены на уровне 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо - 139,5 евро за каждые 1000 литров и на автогаз - 52 евро за каждые 1000 литров.

В течение июля стоимость бензина и дизеля выросла на 3-4 гривни. В начале августа крупные сети АЗС несколько раз повышали стоимость топлива. Таким образом, бензин марки А-95 поднялся в цене до 52,99 грн/л, А-95 - премиум - до 54,99 грн/л, ДТ-до 52,99 грн/л.

Эксперты прогнозируют, что скоро сети АЗС могут достичь максимальных цен на топливо, после чего потребление бензина и дизеля в Украине просто обвалится.

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