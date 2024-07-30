Бронирование сотрудников доступно далеко не во всех случаях.

Некоторые предприятия и организации в Украине могут забронировать своих сотрудников от мобилизации. Законопроект №10449, который действует с мая 2024 года, регулирует не только правила призыва, отсрочки и штрафов, но и брони. УНИАН выяснил, как получить бронь от мобилизации с 1 августа 2024 года.

Ранее мы говорили о том, что в "Дія" заработало электронное бронирование от мобилизации.

Как происходит бронирование сотрудников теперь - список нововведений

Кабинет Министров Украины внес некоторые изменения в постановление №76, которое регулирует порядок внесения предприятий Украины в категорию критически важных. Учитывая изменения, бронь от мобилизации в Украине имеют право оформить:

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военнообязанные вне зависимости от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

только те работники, которые обновили свои данные в ТЦК, факт обновления данных должен отметить руководитель предприятия в своем обосновании для брони (его необходимо подать вместе с другими документами);

конечные бенефициарные владельцы предприятий, которые не являются их работниками;

члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 млн. гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 млрд. грн или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд. грн;

военнообязанные, которые занимают должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50 процентов нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием.

Важно понимать, что бронь от мобилизации теперь, по новому законопроекту, доступна для всех работников от 18 до 60 лет, так как письмо с перечнем дефицитных военно учетных специальностей лиц рядового, старшинского, офицерского состава не будет приниматься во внимание при согласовании списков на бронирование, а значит значительно большее количество работников, для которых ранее существовали ограничения, могут быть забронированы.

Также в постановлении КМУ указано, что увеличен срок, на который военнообязанные работники критически важных предприятий могут получить бронирование. Теперь забронировать сотрудника можно на 12 месяцев вместо 6.

Еще одно нововведение - орган, принявший решение об определении предприятия критически важным, в случае наличия сомнений относительно информации, изложенной в документах, представляемых при бронировании работников, может запросить документальное подтверждение такой информации.

Более того - предприятия, производящие товары, предоставляющие услуги для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований, отныне также сначала должны получить соответствующий статус критически важного предприятия (быть включенными в перечень), и только после этого смогут подавать списки работников на бронирование.

Как оформить бронирование сотрудников - лимиты и правила

Для того чтобы предоставить бронь от мобилизации ценным сотрудникам критически важного предприятия, нужно выполнить ряд условий. Важно убедиться, что:

предприятие уплатило налоги и другие сборы на сумму от 1.5 млн евро;

годовые поступления предприятия составляют минимум 32 млн евро в эквиваленте;

предприятие не имеет задолженностей по единому социальному взносу (ЕСВ);

средняя месячная зарплата сотрудников равна или хотя бы не меньше средней зарплаты по региону;

предприятие - резидент Дія.City

Известно, что бронь от мобилизации могут получить только 50% от общего числа военнообязанных сотрудников предприятия, но эта норма работает не всегда. Есть случаи, когда бронирование будет 100%, к ним относятся:

предприятия оборонно-промышленного комплекса с контрактами с ВСУ;

предприятия электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

предприятия, которые строят фортификации ( на период действия договора строительства);

полицейские и работники ГСЧС (в случае обоснованной необходимости МВД).

Тем не менее, изменения в порядке бронирования сотрудников коснулись некоторых госслужащих - у топ-чиновников категории "А", глав областных, районных советов, а также сельских, поселковых, городских глав остается гарантированная бронь, а вот госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться всего на 50%.

Кто может оформить бронь от мобилизации - профессии

На данный момент в Украине утвержден перечень, согласно которому работники тех или иных специальностей могут получить бронь от мобилизации - список выглядит так:

сотрудники местного самоуправления или других государственных органов, занимающие должности, без которых эти органы функционировать не могут;

работники предприятий, учреждений, организаций, которым установлены мобилизационные заказы;

работники предприятий, производящих товары, предоставляющих услуги для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

работники предприятий, учреждений, организаций, которые имеют статус критически важных;

народные депутаты и их помощники;

полиция и работники ГСЧС;

компании из сферы медиа и культуры;

судьи и дипломаты;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;

государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

Руководитель предприятия, желающий оформить бронь от мобилизации для сотрудника, должен понимать, что такая опция доступна только для официально оформленного работника. То есть, трудовой договор или контракт обязателен, как и наличие военно-учетных документов. Для ФОПов на данный момент бронирование не предусмотрено.

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