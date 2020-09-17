Самолетам Boeing 737 MAX запрещено летать с марта 2019 года.

Причиной крушения двух самолетов Boeing 737 MAX были ошибочные предположения инженеров компании, отсутствие прозрачности и недостаточный надзор со стороны Федерального авиационного управления (FAA).

Об этом говорится в 245-страничном докладе, опубликованном на сайте комитета по транспорту и инфраструктуре Конгресса США.

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«Аварии MAX были … ужасающей кульминацией ряда ошибочных технических предположений инженеров Boeing, отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing и крайне недостаточного надзора со стороны FAA», — говорится в докладе.

Основные проблемы

В документе выделено ряд основных проблем. Это, в частности, «колоссальное финансовое давление» на компанию из-за необходимости конкурировать с новым Airbus A320, которое привело к усиленным попыткам снизить издержки и не замедлять производство.

К крушениям привели также ошибочные предположения относительно дизайна и производительности, культура «сокрытия» (Boeing скрывал важную информацию от FAA, своих клиентов и пилотов 737 MAX) и влияние компании на Федеральное авиационное управление.

Серия катастроф

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

В марте прошлого года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии. Погибли 350 человек.

После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолета.

Новые контракты

В январе 2020 года компания Boeing официально остановила производство самолетов 737 серии Max.

В мае 2020 года Boeing возобновил производство скандальных самолетов 737 MAX

20 августа 2020 года Boeing впервые с прошлого года продал два лайнера 737 Max.

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Автор: УНИАН