Boeing впервые с прошлого года продал два лайнера 737 Max
Американский авиапроизводитель Boeing впервые с ноября 2019 получил заказ на поставку лайнеров 737 MAX.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
Отмечается, что два самолета продали польской чартерной авиакомпании Enter Air с возможностью приобретения еще двух лайнеров.
"Несмотря на нынешний кризис, важно думать о будущем. С этой целью мы договорились заказать дополнительно самолетов 737-8. После жестких проверок, которые проходит 737 MAX, я убежден, что это будет лучший самолет в мире на долгие годы", - сказал Гжегож Поланецкий генеральный директор и член правления Enter Air.
Подробности соглашения
В то же время компании заключили соглашение, касающееся ситуации с прекращением полетов 737 MAX после двух аварий лайнеров этой модели. Условия сделки не раскрываются, однако в компаниях заявили, что соглашение предусматривает просмотр расписания поставок ранее заказанных самолетов в соответствии с текущими рыночными условиями и компенсацию в нескольких формах.
Что этому предшествовало
- Американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX.
- Федеральное авиационное управление США (FAA) 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердил соответствующее решение.
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