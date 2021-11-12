Бесправные. Можно ли "усмирить" лихача на дороге, если навсегда забрать у него водительские права

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается нарушителей правил дорожного движения пожизненно лишать права управления автомобилем. УНИАН разбирался, кому и за что может грозить такое жесткое наказание и насколько велика вероятность, что эта идея депутатов станет реальностью.

Несмотря на то, что в начале текущего года парламент принял закон, усиливающий ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ситуация с ДТП продолжает оставаться, мягко говоря, неутешительной.

Украинцы вряд ли забыли страшное ДТП в Харькове, когда 26 октября 16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию, в которой погиб водитель другого авто. При этом Николай отказывается сдавать кровь на анализ даже после соответствующего решения суда. Как утверждают представители Общественного объединения "НuntersКharkov", только за один вечер он проехал на красный свет около 10 раз за десять минут. А скорость, о которой свидетельствуют данные GPS-трекера, установленного на "Инфинити", была более 160 км в час.

По данным Патрульной полиции, за девять месяцев 2021 года количество аварий на украинских дорогах достигла 137 286 случаев (за 2020 год было 118 884 случая). Только в сентябре в Украине произошло почти 17 тысяч ДТП (на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го). В них погибли 292 человека.

Печальную статистику озвучили и в Министерстве внутренних дел: в нашей стране, в среднем, ДТП происходит каждые три минуты, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек гибнет. В целом, в МВД отмечают, что за год количество аварий выросло почти на 20%, "рекордсмен" - Киев.

В свете таких "новостей", в Верховной Раде зарегистрирован законопроект(№6278), которым предлагается укротить злостных лихачей путем пожизненного лишения их права управлять авто. Чтобы реализовать идею, рекомендуется внести изменения в статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

В частности, в ст. 30 Кодекса об админправонарушениях "Лишение специального права, предоставленного данному гражданину, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" предлагается внести правку, согласно которой "за систематическое нарушение порядка пользования правом управления авто предусмотрено пожизненное лишение такого права".

Аналогичное изменение предусмотрено и в статью 55 Уголовного кодекса "Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью". Оно звучит следующим образом - "лишение права управлять транспортными средствами как дополнительное наказание назначается на пожизненный срок".

Эффективной ли будет данная инициатива и насколько она согласуется с уже действующими нормами законов?

Оценка экспертов

По мнению адвоката ЮК "Рияко и Партнеры" Зинаиды Чуприной, лишение граждан права управления транспортными средствами пожизненно – очень суровая санкция, и нужно четко понимать, не является ли такое наказание чрезмерным.

"Если водитель позволяет себе управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершает такие действия неоднократно, то применение данного наказания вполне обосновано. Но законом должны быть четко определены критерии, по которым суд будет принимать решение о лишении водительского удостоверения. То есть, должно быть дано терминологическое определение понятия "систематическое нарушение", а также должны быть перечислены случаи, когда пожизненное лишение водительских прав может быть применено. Четко выписанные рамки применения норм закона будут гарантией соблюдения прав человека во время привлечения водителей к ответственности", - отметила Чуприна.

На несовершенства предлагаемых изменений обращает внимание и управляющий партнер АО "DixiLex" Вадим Заворитный. Он напоминает, что действующий Кодекс об административных правонарушениях предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок до десяти лет за систематическое нарушение порядка пользования этим самым правом. Кроме того, в действующей редакции кодекса предусмотрена возможность превысить этот предельно допустимый срок в десять лет.

"Действующая редакция "административного" кодекса позволяет суду самостоятельно назначать меру наказания нарушителю, исходя из систематичности, вида, характера совершенного правонарушения и личности правонарушителя, что является логичным, поскольку не каждое правонарушение является причиной ДТП или наступления тяжелых последствий. В то же время, предлагаемые изменения, наоборот, устанавливают безусловное и безальтернативное наказание в виде пожизненного лишения права управлять автомобилем. Но оправдано ли применение такого наказания ко всем без исключения водителям и без учета характера и вида правонарушения? Поэтому логична доработка проекта закона. При этом необходимо учесть, что лишение права управлять транспортным средством пожизненно не гарантирует того, что водитель будет соблюдать запрет. Поэтому законодатель должен уделить внимание комплексному подходу к решению данной проблемы", - считает эксперт.

По его словам, много вопросов вызывают и предлагаемые изменения в Уголовный кодекс: "Учитывая количество резонансных ДТП за последние годы, инициатива о внедрении на законодательном уровне наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на пожизненный срок является крайней мерой, продиктованной современными реалиями. Но наряду с этим, подход к внедрению таких законодательных новелл должен быть комплексным и взвешенным, а сам законопроект нуждается в доработке. Поскольку нынешний подход противоречит принципам справедливости и гуманизма", - отметил он.

Адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры" Владимир Мисечко и вовсе считает, что, по сути, данный законопроект – популистский и не больше.

"Мое субъективное мнение - данный законопроект является популизмом и на 100% не будет принят Верховной Радой в такой редакции. Во-первых, в действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях не предусмотрено определение понятия "систематическое нарушение", а также не указано, за какой период его считать. Во-вторых, невозможно внести изменения в общую часть и при этом не внести изменения в особую часть кодекса. Это вообще правовой нонсенс", - подчеркнул адвокат.

Это же касается и Уголовного кодекса - внесение изменений только в одну его статью является недостаточным, так как такие правки должны быть внесены и в другие статьи, которые предусматривают наказание за совершение уголовных правонарушений во время управления транспортным средством.

У депутатов есть еще идеи

Предлагаемый проект закона сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Как и еще один его "родственник" - законопроект об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения в населенных пунктах. В нем речь идет об увеличении штрафов за "скоростные" нарушения, вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до года…

Кстати, идеи депутатов Верховной Рады – не новость для Европы. В ЕС водитель может навсегда лишиться права управлять транспортным средством в следующих случаях:

если он пренебрег запретом на вождение;

если он систематический нарушитель (лихач или виновник нескольких ДТП);

в случае повторного вождения в нетрезвом состоянии;

если автомобиль используется в преступных целях, например, для ограбления или нападения;

если водитель проявляет агрессию по отношению к другим участникам дорожного движения;

Пожизненное лишение водительских прав также может применяться по итогам медицинской экспертизы, в частности, в случае серьезных нарушений зрения или психических расстройств.

Любопытно, но попытка внедрить в украинское законодательство возможность навсегда отбирать у нарушителя водительское удостоверение, уже не первая. Правда, предыдущие проваливались одна за другой. Главным образом, потому, что в экспертной среде заявляли: такая норма не просто может оказаться несправедливой по отношению ко многим водителям (и, как следствие, неэффективной в целом), а и провоцирует рост коррупции. К сожалению, очень похоже, что и нынешняя попытка ужесточить наказание для системных нарушителей ПДД, обречена на провал. По крайней мере, в том случае, если законопроект не будет доработан с учетом замечаний практикующих юристов.

Нана Черная

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