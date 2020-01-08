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США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком

04:27, 08 января 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Об этом говорится в сообщении авиарегулятора США в Twitter.

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"Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

После этого войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.

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Теги: #США#Ирак#Иран#авиаперелеты