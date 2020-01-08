США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком

Запрещены авиаперевозки в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива.

Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Об этом говорится в сообщении авиарегулятора США в Twitter.

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"Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива", - сказано в сообщении.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) January 8, 2020

Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

После этого войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.