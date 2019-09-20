Отмена акцизного сбора на ввоз автомобилей. Станут ли иномарки дешевле для украинцев

В Верховную Раду на рассмотрение нынешней сессии внесен законопроект под номером 2132, которым предлагается отменить акцизный сбор на ввоз авто на территорию Украины. Инициатива исходит от нардепа от партии «Слуга народа» Игоря Фриса и его коллег из парламентской группы «За будущее» - Тараса Бутенко и Ирины Констанкевич. Если документ, сейчас находящийся на рассмотрении профильного комитета, поддержит парламент (для этого необходимо 226 голосов народных избранников, что вполне реально, учитывая наличие в Раде монобольшинтсва), то он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Вот только Кабинету министров в месячный срок нужно будет привести нормативно-правовые акты в соответствие с данным документом.

Кстати, еще в августе 2015 года к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко была зарегистрирована петиция с требованием отменить акциз на все транспортные средства - как для импортируемых, так и изготовленных на территории нашей страны. Она набрала более 27 тысяч подписей при 25 тысячах необходимых. Но по сей день так и не была рассмотрена.

Аргументы авторов «акцизного» закона

Сейчас вопрос отмены акциза на ввозимые авто вышел на законодательный уровень. По мнению разработчиков законопроекта, положительный опыт по снижению налоговой нагрузки на импорт легковых автомобилей приведет к значительному увеличению притока иномарок, а заодно и к существенному росту поступлений в госбюджет от таможенных платежей.

Опыт прошлых лет показал, что уменьшение налоговой нагрузки способствует активизации рынка импорта автомобилей, граждане охотно меняют старые, еще советского производства, легковушки на более современные, парк пополняется автомобилями класса Евро-2, 3, 4, 5 и выше, что положительно влияет на техническое состояние автопарка, экологию, повышает показатели безопасности, а также снижает социальную напряженность в рядах автомобилистов, которая наблюдается уже несколько лет.

Авторы законопроекта считают, что действующие ставки акцизного налога на транспортные средства противоречат пунктам Налогового кодекса, которыми определено, что социальная справедливость - установление налогов и сборов в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков. То есть, дешевые транспортные средства нужно облагать более низкими налогами, чем дорогие авто. А поскольку дешевые автомобили покупают граждане, в первую очередь, с низкой платежеспособностью (в том числе, инвалиды, воины АТО, многодетные семьи и т.д.), то их налогообложение акцизным сбором с чрезмерными ставками, которые, в большинстве случаев, превышают стоимость автомобиля в несколько раз, является налоговой дискриминацией и нарушением Налогового кодекса.

По мнению инициаторов законопроекта, «так как на данный момент акцизный налог на транспортные средства является таким, что в целом нарушает основные принципы налоговой политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, что зависит от каких-либо технических, возрастных или иных характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированной функции».

Авторы закона подчеркивают, что «акцизный сбор на авто приводит к налоговой дискриминации, не способствует развитию отечественного автопроизводства, создает искусственные препятствия для роста авторынка и адаптации к мировым стандартам».

Суть разработанного ими документа, который представляет собой всего две страницы текста, сводится к исключению ряда позиций статей Налогового кодекса. При этом, как утверждают авторы законопроекта, его реализация не требует дополнительных расходов из госбюджета. Ожидаемым результатом является отмена многолетней налоговой дискриминации и уменьшение чрезмерной и необоснованной налоговой нагрузки на украинцев, формирование цивилизованного рынка автомобилей в Украине, приведение национального законодательства в соответствие с общепринятой мировой практикой.

Кроме того, депутаты убеждены, что принятие этого законопроекта положительно повлияет на развитие автомобильного рынка и позволит гражданам как легализовать уже купленные автомобили иностранной регистрации, так и приобрести их (особенно социальным категориям граждан, в первую очередь, тем, кто нуждается в доступном индивидуальном автомобильном транспорте: инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и домам семейного типа, крестьянам, воинам АТО и другим).

Авторы закона не обошли стороной и экологическую проблему ввоза в нашу страну «дешевых» транспортных средств. По их мнению, количество вредных выбросов напрямую зависит от технического состояния конкретного автомобиля. В случае необходимости, для уменьшения концентрации транспортных средств в конкретных населенных пунктах, европейский опыт предусматривает установление ограничений для въезда авто в определенные зоны на региональном уровне. При этом единственный действенный способ, который исключает налоговую дискриминацию и может побудить граждан к уменьшению выбросов, - дополнение экологического налога к цене автомобильного топлива: «Именно такой инновационный подход был введен в Налоговом кодексе еще в 2010 году, что позволило обеспечить соблюдение общепринятого в мировой практике принципа «платит больше тот, кто больше потребляет».

Чего стоит ожидать

С аннулированием акцизного сбора, для покупателей иномарок останется обязательной уплата ввозной пошлины, НДС, плюс таможенное оформление и военный сбор. «Счастливчиками» можно назвать собственников электрокаров - они освобождены от уплаты НДС, пошлины и акциза до 2022 года.

А акцизы предлагается отменить для легковых автомобилей и кузовов к ним, мотоциклов и мотовелосипедов, пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки 10 и более пассажиров, прицепов и полуприцепов, а также грузового транспорта.

На сегодня размер акциза зависит от типа двигателя и его объема. Причем, чем старше авто, тем большая сумма акциза начисляется.

Стоит отметить, что в Европе частично или полностью применен принцип учета трех обязательных платежей при растаможивании авто: акцизный налог, ввозная пошлина, а также налог на добавленную стоимость. Как результат, таможенное оформление при импорте автомобилей в страны Евросоюза относительно недешевая процедура, цена машины может вырасти на 55%. Еще в ЕС существует ежегодная уплата налога за пользование авто, особенно с учетом его экологической безопасности, или дорожного сбора в размере нескольких сотен евро. Каждый год или два, в зависимости от эксплуатации машины, нужно проходить обязательное техническое обследование, так называемый техосмотр. Если это не сделано – штраф, и немалый.

Грядут изменения и в США. Так, президент страны Дональд Трамп уже заявил о планах обложить дополнительными налогами импорт автомобилей из Евросоюза. Сейчас при растаможке в Америке нужно заплатить лишь пошлину в размере примерно 2,5% и еще получить два сертификата - на соответствие EPA (стандарт выхлопа) и на соответствие DOT (стандарт безопасности). НДС и акциза на авто в США нет.

Вероятность принятия закона

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что отмена акциза – минимальная мера, она не решит всех проблем на авторынке, особенно с коррупционной составляющей.

«По моему глубокому убеждению, надо отменить не только акциз, но и НДС, таможенную пошлину, и ввести единую ставку растаможки автомобиля. Другими словами – внедрить авто-импортный сбор, который не будет зависеть от стоимости автомобиля. Так происходило до 1998 года: хочешь кататься за один доллар с «кубика», хочешь кататься на шестилитровом автомобиле, то будь добр, - плати соответствующие деньги. Если крайне мало вредишь экологии, как на Смарте, то растаможка для такой машины должна быть минимальная, без НДС и пошлин. И все озвученные нововведения приведут к тому, что растаможка не будет зависеть от «кумовства», как сейчас происходит, а исключительно от норм растаможки двигателя», - отметил он.

По его мнению, депутаты сегодня выступают в роли «таможенных решал», поскольку, убрав акцизный сбор – единственную четкую норму – оставят все остальное, что находится в руках таможенников. «Акцизный сбор не зависит от стоимости автомобиля, он зависит исключительно от «кубика». И им не «поиграешь»… Они хотят отменить единственную четкую составляющую, чтобы все оставалось в «компетенции» таможенников. Почему не хотят убрать таможенную пошлину и НДС? Потому что эти критерии зависят от таможенника. Это - 10 и 20 процентов стоимости автомобиля, соответственно. Таможенники и их «крыши» хотят, чтобы акциз отменили, а оставили НДС и пошлину, которыми они распоряжаются… Настаиваю - нужно ввести единую ставку для растаможки автомобиля, которая не будет зависеть от воли таможенника», - подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, нужно еще учитывать действующую методику Кабмина, согласно которой одну и ту же машину можно оценить в 100 долларов и пять тысяч долларов. «Я ее привезу и предоставлю акт экспертизы ее состояния, якобы ее цена - один доллар, как «утильсырья». И даже если потом соберется комиссия, пусть даже оперативно - через день, и определит, что я сфальшивил, то заявлю, что сразу поехал на СТО и все неполадки устранили. И никто правды не добьется. Вот поэтому и нужны новые правила игры на рынке», - отметил Назаренко.

Глава совета Общественной организации Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов считает идею депутатов крутой, так как она приведет к удешевлению авто, а, следовательно, к уменьшению расходов рядового украинца на приобретение импортируемых транспортных средств.

«Но одна маленькая деталь: статья 24-2 Бюджетного кодекса Украины и статья 3 Закона Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства» предусматривают, что акцизный налог от импорта транспортных средств - это один из источников наполнения Дорожного фонда, из которого финансируется ремонт и строительство дорог. Отмена этого налога может привести к уменьшению поступлений в Дорожный фонд, как результат - к сокращению объемов ремонтных и строительных работ. Почему именно может, а не автоматически приведет? Потому что, например, отмена акциза может привести к увеличению импорта транспортных средств и, соответственно, к росту поступлений в Дорожный фонд из другого источника – от ввозной пошлины. Но в пояснительной записке к законопроекту расчета потерь/поступлений от отмены акциза и возможного увеличения поступлений от ввозной пошлины я не нашел, что вызывает определенное беспокойство, потому что проект госбюджета на 2020 год и поступлений в Дорожный фонд должны составить 69,7 млрд гривен, они просчитаны на основе старой налоговой базы, без учета отмены акциза на импорт транспортных средств», - отметил эксперт.

Он также рассказал, что в соответствующем дополнении к законопроекту о госбюджете на 2020 год, поступления акцизного налога на импорт автомобилей должны составить 4,019 млрд гривен, и, если они не будут компенсированы, например, ввозной пошлиной, это отрицательно отразится на ситуации. «Очень надеюсь, что эти вопросы будут тщательно изучены в комитетах и сессионном зале Верховной Рады, чтобы, с одной стороны, снять чрезмерное налоговое бремя на граждан Украины с одновременным поиском соответствующих компенсаторных поступлений в госбюджет, с другой стороны - ни в коем случае не снизились поступления в Дорожный фонд, для украинских дорог важна каждая гривня», - подчеркнул Наумов.

Экономист Олег Пендзин и вовсе считает законопроект нереалистичным. По его мнению, с очень высокой долей вероятности он принят не будет.

«Если внимательно прочитать пояснительную записку к законопроекту, то окажется, что отмена акциза резко возродит украинский автопром и значительно улучшит экологическую ситуацию в стране, особенно в связи с завозом автомобилей с двигателями под экологические нормы Евро-2 и Евро-3. Можно придумать много разных способов решить проблему экологии. В том числе путем введения обязательного техосмотра. Но ничего работать не будет до тех пор, пока не будет введен ежегодный налог на экологию для транспортных средств. Почему европейцы так массово продают, казалось бы, отличные подержанные автомобили, в хорошем состоянии, как только у них меняются экологические требования? Налог на автомобили с высокими выбросами очень высок. Дешевле эксплуатировать новые автомобили. И никого не волнует - прошел автомобиль ТО при импорте или нет. Выбросы делаешь – плати налог. Больше выбросов – выше налог. И акциз тут никакой роли не играет. В целом же, судя по шагам правящей политсилы, нас ждет очень жесткая налоговая политика с очень сильным расширением базы налогообложения. Платить будут все и за все», - подытожил эксперт.

Законопроект об отмене акциза на импорт автомобилей пока находится на рассмотрении профильного комитета. Судя по «турбулентной» работе парламентариев, он может появиться в зале в ближайшее время. Так что автоновости не заставят себя ждать.

Нана Черная